全台每年丟逾95萬張床墊 「半廢半資」難拆堆成山

全台每年廢棄床墊約95.1萬張，「床墊山」成了燙手山芋，苗栗竹南掩埋場就堆置逾千張。(記者胡蓬生／攝影)

年前大掃除，不少人淘汰家中舊彈簧床墊。據統計，全台每年廢棄床墊約95.1萬張，床墊內有金屬彈簧，具半廢半資特性，清潔隊拆不勝拆；苗栗竹南就堆置上千張廢棄床墊，彰化與竹市也有千張待處理，巨大「床墊山」成了燙手山芋。

環保單位指出，彈簧床墊屬「巨大家具」，以鐵製彈簧為主體，廢鐵為資源回收物，拆解分離才能變賣，椰棕纖維、不織布、泡棉等填充物，視為垃圾需焚化處理。獨立筒床墊內使用彈簧筒數量更多，拆解難度更高。

實地走訪竹南鎮垃圾掩埋場，一張張床墊堆疊如山，鎮公所清潔隊說，曾調度專案人力協助拆解床墊，「但光靠人力一天根本拆不了幾床」。

由於無力處理，許多床墊暫置掩埋場，清潔隊坦言數量太多，沒有廠商願意接手處理，縣內多數鄉鎮情況差不多，建議縣環保局統一解決。苗栗縣環保局說，需考量經費，還要有適合場地，且拆解的床墊大半是具高熱值廢棄物，送焚化廠也不太受歡迎，目前仍由各鄉鎮市自行拆解或堆置。

新竹縣每年平均回收1萬4000張床墊，一律運往新豐鄉家具回收廠統一處理，由環保局透過勞務計畫委外廠商，業者有大型破碎機具，可自動分離墊內彈簧金屬和垃圾。

彰化縣一年約回收5萬張床墊，除人工拆解、廠商回收外，縣環保局前年採購要價2100萬元破碎機，在溪州焚化廠處理床墊，目前約有3500床暫置各地待拆解。

縣環保局環境工程科長林群富說，早期廢鐵價格好，每公斤10到15元，彈簧墊內鐵材有資源回收業者願意處理，近年每公斤剩7元左右，只能靠各鄉鎮市清潔隊人工拆除，但愈來愈多獨立筒彈簧墊，處理費時費力。

新竹市近年收運廢棄床墊每年約1萬床，由清潔隊暫置，再分批委託廠商拆解，目前有1700床待去化。

桃園市回收床墊2023年約7萬6000張，去年約7萬3000張，是新竹縣5倍；去化採標售執行，廠商拆解棉絮製成固體再生燃料，廢鐵變賣再利用，處理量大於清運量，廢彈簧床去化無虞。