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桃機第三航廈拚2027年啟用 估服務量能可達4,500萬人次

記者余弦妙／即時報導
桃機第三航廈工程持續進行中，左為主體建築，中央高起部分為辦公大樓，右側為三航廈北廊廳。(記者黃仲明／攝影)
桃機第三航廈工程持續進行中，左為主體建築，中央高起部分為辦公大樓，右側為三航廈北廊廳。(記者黃仲明／攝影)

桃園國際機場第三航廈預計2027年下半年啟用，行政院政務委員陳金德上任後也緊盯相關工程進度，並要求交通部務必在施工安全無虞下如期達成兩個計畫的關鍵里程碑「2025年中優先啟用第三航站北登機廊廳」及「2025年底完成淡江大橋工程」。

陳金德指出，對於桃園機場第三航站計畫，攸關國家門面及台灣國際競爭力，不但工程量體龐大，且施工界面繁多，目前整體進度已達74.02%，其中負責撐起航廈結構的16根20公尺巨柱均已完成組立，正在執行北登機廊廳的屋頂及帷幕安裝，已提醒交通部應預先籌備營運準備工作，務必如期如質於2025年中先行啟用北登機廊廳。

工程會補充，桃園機場第三航站計畫總經費1,283.73億元(台幣，下同，約38.94億美元)，刻正辦理的主體航廈工程，是目前國內規模最大的單一量體公共工程，內容包括主體航廈、辦公大樓、變電站及運輸系統等，完成後出入境服務量為每年4,500萬人次，可提升桃園機場服務量能及品質。

此外，陳金德也表示，淡江大橋為世界級指標性的斜張橋梁，設計、監造及施工的難度相當大，目前整體進度已達85.56%，正在進行重要的吊裝鋼梁節塊及施拉吊索作業，考量現場主橋塔目前已施作達120公尺的高度，未來將逐漸爬升至200公尺，且入冬後將受東北季風影響，已特別要求公路局務必落實高空作業的職業安全管理，務必平安順利、如期完工。

工程會補充，淡江大橋為行政院列管之重大公共建設計畫，總經費230.38億元，完成後可連結淡水及八里兩地，縮短兩地行車距離約15公里路程，節省約25分鐘車程，改善淡海新市鎮聯外交通，且可結合台61線西濱快速公路及台15線、台64線八里新店線快速公路，並與規劃中之八里輕軌共構，提供淡水及八里地區更便捷之交通網絡。

桃園國際機場

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