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球迷貼「臺灣尚勇」春聯遭撕毀 蔡其昌不捨發聲

記者楊德宜／台北即時報導
「臺灣尚勇」春聯。(本報資料照片)
「臺灣尚勇」春聯。(本報資料照片)

不少台灣民眾紀念棒球12強奪冠，張貼「臺灣尚勇」春聯，不過，卻有網友除夕當天發現貼在住家門口的「臺灣尚勇」春聯遭撕下、塞在門把，讓印製「臺灣尚勇」春聯的中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌看了直呼「看到很捨不得」。

阮姓網友PO出貼在門口的「臺灣尚勇」春聯遭撕照片，畫面可見大門的其他春聯仍安在，唯獨「臺灣尚勇」被撕，遭亂摺塞在門把上。他表示，「我是不是要真的裝一個監視器？」

蔡其昌昨(29)天在臉書表示，這每一張「臺灣尚勇」的春聯，都是大家辛辛苦苦領到的，更何況人家是貼在自己家門上，「不論你喜歡或不喜歡，都沒資格去破壞屬於他人心中的美好」，大過年破壞別人春聯的人。阮姓網友留言感謝鼓勵，蔡其昌表示，「願我們國家越來越好」。

其他網友表示，「又不是特定政黨，為什麼偏要撕掉呢？難道他不希望台灣好？不希望台灣冠軍？」、「這真的很可惡！

無論立場都不該去侵犯他人的自由」、「毀人春聯，衰一整年」、「這已經犯了毀損罪了」、「真的很沒品」、「最討厭這種人，雖然政治色彩不一樣，也不應該撕人家門聯」、「太惡劣了吧，又不是公共空間的大門，不喜歡可以不理會、不要看，硬要破壞真的很缺德」。另有網友以簡體字發問「大陸可以貼嗎」，蔡其昌幽默回應，「可以。但是建議你收藏就好」。

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