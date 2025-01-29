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蛇年運勢 南鯤鯓國運「下下籤」與蔡英文首任撞籤

記者周宗禎、劉明岩、吳傑沐、江婉儀、邱書昱／連線報導
南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤，巧的是前總統蔡英文就任後，南鯤鯓二○一七年首次抽出的國運籤也是同一個籤。記者周宗禎／攝影
南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤，巧的是前總統蔡英文就任後，南鯤鯓二○一七年首次抽出的國運籤也是同一個籤。記者周宗禎／攝影

每年春節的國運籤令人矚目，台南南鯤鯓代天府29日抽出的是「庚戌」下下籤，巧的是，這支籤詩與前總統蔡英文當選第一任那年的籤詩是同一支。廟方解籤認為今年起頭肯定不好過，但下半年有機會轉危為安；彰化南瑤宮的「年冬籤」也呈現「先難後吉」趨勢。

南鯤鯓代天府29日抽第二次籤就連續5個聖筊，眾王爺給的國運籤是第54籤，主籤詩「一重江水一重山、誰知此去路又難；任他改求終不過、是非終久未得安」，籤下註解官事「大凶」、功名「無望」，在場民眾一看就認為「不用解釋也知道不是好籤」，沒有一樣是好的。

巧的是，南鯤鯓代天府在前總統蔡英文當選的第一任那年，就抽出同一支國運籤，連籤註「屋漏偏逢連夜雨、行船又遇打頭風」都一樣，讓信徒嘖嘖稱奇。

代天府總幹事總幹侯賢名說，雖前半年國內外政經情勢會有阻礙，但籤詩最後的「未得安」，「未」可能指的是6月之後，亦即年中之後就可能轉趨穩定，下半年有可能愈來愈好，甚至比去年底還要好些。

彰化南瑤宮昨由管理人暨彰化市長林世賢偕同地方仕紳，依古法抽出代表全年運勢的4支籤詩，其中「年冬籤」是代表整體年度運勢，呈現「先難後吉」，展現「柳暗花明」的發展趨勢。

年冬籤文「筊筶好難前，求謀大吉昌，滿門多吉慶，童叟喜氣揚」 ，廟方解籤指「筊筶好難前」，表明年初可能面臨挑戰，但「求謀大吉昌」預示只要保持耐心與毅力，終將轉危為安。至於人民籤是中平至小凶，籤文「良驥用拖車，輪蹄力不持」，描繪良馬被用於拖車，反映民眾面臨才能未獲適當發揮的力不從心處境。

苗栗信仰中心之一的玉清宮，昨抽出代表國運籤的人民籤為第53首下下籤，籤詩「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」；廟方解籤指目前仍然不得志，雖然吃了不少苦，還是一無所成；但至少開始有了貴人，可望逐漸轉運，要等夏秋之後會有好消息。

廟方人員指此籤似乎暗示國內朝野對立氣氛緊張，警示在位者應用心治理國政，繼續僵持只會兩敗俱傷，應好好協商讓國家更和諧穩定、開創新局。

新北市蘆洲的湧蓮寺除夕夜抽出的士籤代表政治、國運，這次抽到第89首上上籤，籤文「出入營謀大吉昌，無暇玉在石中藏，如今幸得高人指，獲寶從心喜不常」。湧蓮寺組長楊蓮福說，以台灣現在困境來說，領導人有智慧，就能找到朝野和諧的道路；若看美中台關係，應在台灣、中國大陸和美國總統川普2.0政策中，找到台灣的路。

蔡英文 春節 川普

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