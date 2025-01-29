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台灣蛇年國運籤出爐 南鯤鯓代天府又抽到下下籤

記者周宗禎／台南即時報導
南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤，巧的是前總統蔡英文上任也這籤。(記者周宗禎／攝影)
南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤，巧的是前總統蔡英文上任也這籤。(記者周宗禎／攝影)

眾多台灣民眾稱讚「神準」的南鯤鯓代天府國運籤，29日上午只抽第二籤就抽出「庚戌」下下籤。信徒嘖嘖稱奇的是前總統蔡英文第一任當選那年，「王爺就給同樣一支下下籤」，籤註「屋漏偏逢連夜雨、行船又遇打頭風」，廟方認為「這一年至少起頭肯定不好過」，不過下半年有機會轉危為安。

南鯤鯓代天府29日抽籤過程十分順利，只抽第二次簽就連續5個聖筊，眾王爺給的國運籤是第54籤，主籤詩：「一重江水一重山、誰知去路又難；任他改求終不過、是非終久未得安」。許多民眾一看就認為「這個不用解釋也知道不是好籤」：籤下註解官事「大凶」、功名「無望」，耕作只能收成一半、「結婚的生不出小孩、沒有一樣是好的」。

南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤，巧的是前總統蔡英文上任也這籤。(記者周宗禎／攝影...
南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤，巧的是前總統蔡英文上任也這籤。(記者周宗禎／攝影)

代天府總幹事總幹侯賢名表示，這一支籤從字面上來看，當然是下下籤，不論論政治、經濟、民心目前當然都不好，政治方面不便多說大家都可以自己體會。當然國運籤常是「各方解讀」，每一個人的看法都可能會不同。

侯賢名指出，雖然前半年國內外情勢、經濟等等都會有一些阻礙、不會很穩定，不過籤詩最後的「未得安」，「未」也可能指的是6月之後。今年年中之後就有可能轉趨穩定，下半年有可能越來越好，甚至比去年年底還要好一些。

南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤，巧的是前總統蔡英文上任也這籤。(記者周宗禎／攝影...
南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤，巧的是前總統蔡英文上任也這籤。(記者周宗禎／攝影)

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