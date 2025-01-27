住整合照護明年上路 日付1050元可請護佐

衛福部推動「住院整合照護」試辦計畫，由護佐協助照護病人，預計明年正式啟動，屆時全國八萬四千多張急性一般病床，逾半提供這項服務。（記者蘇健忠／攝影）

一人住院，全家累倒。衛福部2022年推動「住院整合照護」試辦計畫，試辦三年，將於明年上路，病床涵蓋率從現行6%增至50%，從5376床擴至4萬2000多床，住院患者每天自付1050元（新台幣，下同，約35美元）護佐服務費，即獲得照護。

衛福部統計顯示，2023年台灣總住院次數350萬人次，平均住院天數9.5天，進一步分析住院者照護情況，約兩成自費聘用照服員，接受一對一照顧，但一天費用約2500至3500元之間，負擔沉重。

家人照顧占六成之多，但其中七成五擔任照護者的家人必須請假，甚至離開職場，保守估計，每年約12至15萬人為此離職。統計顯示，12%至15為老老照顧，如持續照護，甚至熬夜，身心恐無法負荷，也可能倒下去。

為減輕住院病家負擔，衛福部2022年推動住院整合照護試辦計畫，護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，該計畫係針對入住急性一般病床的病人，安排照護輔佐人力（護佐），結合不同於護理師專業的創新服務模式，替病人提供完整照護服務。

住院整合照護計畫提供病人住院期間的五大必要照護服務，包括身體清潔與舒適照護、排泄照護、膳食、活動、安全維護等，民眾最多自付1050元，如符合中低收入 戶等資格，甚至無須自費。

衛福部調查，去年第二季護理人員對於這項試辦計畫的滿意度達83.1%，主要認為可減少照護負擔、專注護理工作、護佐合作照顧及建立夥伴關係。但也有近三成護理師指出，照護輔佐人力的服務態度及技巧需要再加強，16.2%認為，監督護佐工作反而增加工作負荷。