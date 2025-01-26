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捐得多也用得多…天冷鬧血荒 全台血庫只夠撐4.7天

記者賴昀岫、趙容萱／綜合26日電
台灣血液基金會統計，截至25日為止，全台血庫只夠用4.7天，各中心存量方面，台北剩下3.8天為「急缺」；新竹、台中、高雄均為「偏低」，所有血型中以O型血最缺。示意圖，(本報資料照片)
台灣血液基金會統計，截至25日為止，全台血庫只夠用4.7天，各中心存量方面，台北剩下3.8天為「急缺」；新竹、台中、高雄均為「偏低」，所有血型中以O型血最缺。示意圖，(本報資料照片)

春節連假長達9天加上天冷都衝擊血庫，台灣血液基金會統計，全台血庫只夠用4.7天，近日血庫進少出多，其中A、Ｂ型血分別剩下4.6天及5.6天，都屬於「偏低」；O型更是「急缺」，只剩下4天，呼籲台灣民眾踴躍挽袖捐血。

台北捐血中心表示企劃課長劉俊宏說，光是昨天就供出3800袋，本來天冷就容易好發心血管疾病，患者如有動脈剝離等狀況，搶救過程用血量驚人，春節前雖有募血活動，比去年同期增加2000多袋，但今年冬天比去年冷，所以同期的用量也增加2000袋，等於「捐得多，用得也多」。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至昨天上午7時30分，全台血庫只夠用4.7天，比24日的5.5天又往下跌，其中A、Ｂ型血分別剩下4.6天及5.6天，都屬於「偏低」；O型更是「急缺」，只剩下4天；AB型血則為7.7天的正常值。

進一步檢視各中心血庫存量，台北剩下3.8天為「急缺」；新竹4.4天、台中4.7天、高雄5.9天，均為「偏低」。

劉俊宏說，基隆、板橋、宜蘭、花蓮4個捐血站，以及捐血中心本部都全年無休，除夕、初一也都有提供捐血活動，初三則全數恢復，也呼籲符合捐血資格的民眾，春節走春之餘，也可和親友一起挽袖捐熱血。

台中每種血型也告急，台中捐血中心說明，因天氣冷，心血管疾病、流感等盛行，用血量大；但民眾也因天冷等因素捐血意願降低，呈現缺血情況。

台中捐血中心統計，至昨天上午，中部A型血庫存剩5.0天，B型4.9天，0型血4.4天，AB型血4.4天都偏低，有3個血型低於5天庫存量。

捐血中心表示，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血，一天約需1800袋，近日因年關將近，天氣比往年冷，加上流感等疫情盛行，也有民眾提早在年前旅遊、趕辦年貨等，影響捐血意願，因此近日血庫存量仍持續短缺。

春節 血型 流感

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