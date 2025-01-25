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9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

稱代操期貨保證獲利 涉吸金44億 2552人受害 9人起訴

記者陳恩惠／台北25日電

男子黃兆安籌組吸金集團，透過LINE群組違法代操作期貨，六年吸金44億元台幣(約1.3億美元)，還豪砸8000萬購置房地產、超跑與高檔精品；桃園地檢署昨依違反期貨交易法、洗錢等罪起訴九人，其中黃男求刑15年、併科2000萬元以上罰金，聲請沒收犯罪所得8億元。

據調查，黃兆安2018年成立「盛隆交流」LINE群組，代操台股期貨及台指選擇權，以保證獲利、介紹分紅等方式招攬民眾投資

黃兆安以高額業績獎金吸收駱姓女子等七名投資人，加入經營階層共同營運，黃男的姚姓女友則提供帳戶，協助黃男核對、發放紅利，並於2023年架設「盛隆交流網」投資平台網站，擴大招攬投資人，利用「吸後金補前金」方式支付分潤。

檢方分析金流後，去年九月陸續發動搜索、拘提黃男等人到案，當場在黃男住處臥房床板下，起出七大箱現金共8680萬元，還有大批LV、DIOR名牌包、香奈兒首飾，以及勞力士名表數十支，聲押黃男與王姓被告獲准。

黃兆安遭查扣的亮紫色保時捷跑車，去年在行政執行署桃園分署的「雙11拍賣會」中，歷經多組人馬喊價14次較勁，最後以210萬元拍出。

起訴指出，黃兆安代操期貨違法吸金，使投資人誤認其確有操作期貨獲利能力，甚至建置網站持續擴大規模，吸金高達44億元，被害人約2552人。檢方表示，除黃男外，其餘八名被告分別求處六至十年徒刑、併科罰金600至2000萬元。

投資 LINE 超跑

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