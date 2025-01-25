無視監院糾正 衛福部再增1醫學中心 民團：徒增健保支出

高雄義大升格 部分負擔增加 製表／元氣中心

衛福部昨天公布中、南、東及高屏區醫院評鑑結果，高屏區的義大醫院升格為醫學中心，全台醫學中心總計達23家，3月起，義大部分負擔將調高收費，門診420元(台幣，以下同)、急診750元。衛福部去年未依規定，增設台北區兩家醫學中心，遭監察院糾正，昨再次破例增設；衛福部回應，義大醫院已經達醫學中心標準，未來擬取消醫學中心名額上限，最快2027年適用評鑑新制。

衛福部公布醫院評鑑結果，總計核定11家醫學中心、兩家準醫學中心。高屏區的高雄義大醫院，從準醫學中心升格為醫學中心，台大醫院雲林分院以及大林慈濟 醫院，從區域醫院調整為準醫學中心；首度角逐醫學中心評鑑的嘉義基督教醫院，維持原區域醫院分級。

依規定，高屏區醫學中心的名額僅有三家，已取得醫學中心資格者分別為高雄榮總、高醫附醫中和紀念醫院、高雄長庚，但此次並未有排名的異動，而是直接增加義大醫院為高屏區第四家，也是全台第23家醫學中心。

衛福部長邱泰源表示，義大醫院已連續七年為準醫學中心，此次醫院評鑑結果為優等，已達醫學中心標準，義大醫院所處位置，可照顧大高雄山區、澎湖及屏東縣等醫療弱勢區域，升格有助提升醫療品質、平衡醫療資源落差。

衛福部去年公布北區、台北區醫院評鑑結果，依規定，台北區醫學中心家數應為八家，但衛福部打破規定，直接增加兩家醫學中心，分別是台北慈濟以及衛福部立雙和醫院，昨再增加醫學中心家數。督保盟發言人滕西華說，台灣人口不增反減，醫學中心數量理應下降，政府卻不斷增加醫學中心數量，打破分級醫療，且全台醫院數目不變，此舉僅徒增健保 支出及民眾負擔，「難道投資 健康，就是投資醫學中心？」

滕西華表示，政府倡議分級醫療，卻同時增加醫學中心家數，醫學中心遍地開花，又不准民眾到醫學中心看病，根本自打嘴巴。滕西華還說，比起升格醫學中心，提高南部醫療經費投資，協助各醫院發展符合在地特色醫療模式，才是改變南北醫療資源分布不均的正確方式。