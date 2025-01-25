我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

無視監院糾正 衛福部再增1醫學中心 民團：徒增健保支出

台灣新聞組／台北25日電
高雄義大升格 部分負擔增加 製表／元氣中心
高雄義大升格 部分負擔增加 製表／元氣中心

衛福部昨天公布中、南、東及高屏區醫院評鑑結果，高屏區的義大醫院升格為醫學中心，全台醫學中心總計達23家，3月起，義大部分負擔將調高收費，門診420元(台幣，以下同)、急診750元。衛福部去年未依規定，增設台北區兩家醫學中心，遭監察院糾正，昨再次破例增設；衛福部回應，義大醫院已經達醫學中心標準，未來擬取消醫學中心名額上限，最快2027年適用評鑑新制。

衛福部公布醫院評鑑結果，總計核定11家醫學中心、兩家準醫學中心。高屏區的高雄義大醫院，從準醫學中心升格為醫學中心，台大醫院雲林分院以及大林慈濟醫院，從區域醫院調整為準醫學中心；首度角逐醫學中心評鑑的嘉義基督教醫院，維持原區域醫院分級。

依規定，高屏區醫學中心的名額僅有三家，已取得醫學中心資格者分別為高雄榮總、高醫附醫中和紀念醫院、高雄長庚，但此次並未有排名的異動，而是直接增加義大醫院為高屏區第四家，也是全台第23家醫學中心。

衛福部長邱泰源表示，義大醫院已連續七年為準醫學中心，此次醫院評鑑結果為優等，已達醫學中心標準，義大醫院所處位置，可照顧大高雄山區、澎湖及屏東縣等醫療弱勢區域，升格有助提升醫療品質、平衡醫療資源落差。

衛福部去年公布北區、台北區醫院評鑑結果，依規定，台北區醫學中心家數應為八家，但衛福部打破規定，直接增加兩家醫學中心，分別是台北慈濟以及衛福部立雙和醫院，昨再增加醫學中心家數。督保盟發言人滕西華說，台灣人口不增反減，醫學中心數量理應下降，政府卻不斷增加醫學中心數量，打破分級醫療，且全台醫院數目不變，此舉僅徒增健保支出及民眾負擔，「難道投資健康，就是投資醫學中心？」

滕西華表示，政府倡議分級醫療，卻同時增加醫學中心家數，醫學中心遍地開花，又不准民眾到醫學中心看病，根本自打嘴巴。滕西華還說，比起升格醫學中心，提高南部醫療經費投資，協助各醫院發展符合在地特色醫療模式，才是改變南北醫療資源分布不均的正確方式。

投資 慈濟 健保

上一則

柯建銘：超甲級甲動大罷免 朱立倫：不畏戰 盼懸崖勒馬

下一則

駕快艇直闖淡水 陸前艇長判刑8月定讞

延伸閱讀

被注銷台護照及健保 李東憲：中國護照很好用 可代表泱泱大國比賽

被注銷台護照及健保 李東憲：中國護照很好用 可代表泱泱大國比賽
李東憲等3人持陸身分證 陸委會開鍘註銷國籍

李東憲等3人持陸身分證 陸委會開鍘註銷國籍
SCAN免費健保諮詢 免費健保諮詢

SCAN免費健保諮詢 免費健保諮詢
蛇年迎春年節展 攤位介紹/SCAN提供長者護理 有健保需求免費諮詢

蛇年迎春年節展 攤位介紹/SCAN提供長者護理 有健保需求免費諮詢

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24
示意圖。（取自123）

台女當童工睡教室還被迫賣淫養癌母 法官判免養吸血媽

2025-01-18 12:04
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步