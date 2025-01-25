我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

基隆東岸商場產權爭議市府第五勝 NET請求所有權被駁回

記者游明煌／基隆25日電
基隆市東岸商場產權爭議「確認所有權」訴訟案24日宣判，NET請求確認二到四樓所有權，被法官駁回。（記者游明煌／攝影）
基隆市東岸商場產權爭議「確認所有權」訴訟案24日宣判，NET請求確認二到四樓所有權，被法官駁回。（記者游明煌／攝影）

曾引發罷免基隆市長謝國樑的基隆東岸商場產權爭議案，NET自認獨資投入2.89億元（台幣，下同，約860萬美元）興建二到四樓，請求確認所有權，昨被法官駁回。法官認為NET僅是「協力廠商」，即使支付興建建物費用，也不因此取得建物原始所有權。這是基市府在東岸商場法律戰中的第五勝，市府感謝法院還公道，NET表示遺憾將上訴。

基隆地院庭長周裕暐說，法官在判決中並未認定增建物所有權屬基隆市府，只駁回NET對所有權的請求，雙方若仍有爭執可再上訴。

前市長林右昌任內辦理東岸地下停車場招商，大日公司得標，取得2016至2020年經營權，並有優先議約權。大日引進NET為協力廠商，在增建二至四樓後，由大日經營地下停車場，NET經營地上商場。五年租約期滿後大日續約三年，可經營至2023年底。

謝國樑2022年12月上任，市府隔年審議認定大日未符合優先續約權資格，年底重新招商，NET參加甄審，但由微風集團勝出。

市府、大日、NET三方展開法律戰，市府去年辦理點移交作業爆發衝突，是釀成市長罷免案導火線之一，多件官司中，最受矚目的是商場二至四樓產權歸屬。

法官指出，基隆市府與大日簽訂營運契約後，大日與NET公司再簽訂租賃契約，為「提升開發規模」，由市府為起造人辦理拆除、申請建照、使照等改建行政作業；大日負責規畫，NET為協力廠商負責施作；大日同意以免計租金、減少租金等方式，支付NET所墊付工程費，但NET無證據證明付費增建，就取得原始所有權。

另因NET仍占用一樓空間營運，市府提出反訴；法官認為營運契約因期滿而消滅，判NET應騰空一樓門市。NET律師陳義文表示，在判決確定前，因NET已提供9000萬的假處分擔保金，市府仍不得進行改裝、改建。

租金 罷免

上一則

黑白集／聯邦法官向川普說「不」 台灣呢？

下一則

稱代操期貨保證獲利 涉吸金44億 2552人受害 9人起訴

延伸閱讀

悼太平輪76周年 謝國樑：提醒和平珍貴與生命脆弱

悼太平輪76周年 謝國樑：提醒和平珍貴與生命脆弱
環評無實質審查 燙手山芋丟大會 環團批荒謬

環評無實質審查 燙手山芋丟大會 環團批荒謬
四接環評闖關 環境部槓經濟部？ 彭啟明：我不是小弟

四接環評闖關 環境部槓經濟部？ 彭啟明：我不是小弟
謝國樑四接派代打 挨批政治考量 民團：基隆只能自己救

謝國樑四接派代打 挨批政治考量 民團：基隆只能自己救

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24
示意圖。（取自123）

台女當童工睡教室還被迫賣淫養癌母 法官判免養吸血媽

2025-01-18 12:04
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步