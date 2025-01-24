史上最令人背脊發涼主燈？ 台中女媧「醜出新高度」

台中市中央公園主燈「女媧「人面蛇身」，設計可電動往前、後退，不少人沒防備飽受驚嚇。(讀者提供)

全台灣的元宵燈會盛大展開，各縣市卯足全力拚主燈跟小提燈，比聯名更比可愛，誰也沒想到，台中市今年在水湳中央公園的主燈「女媧」，讓不少人被提前「驚嚇」，網友笑稱「醜出新高度」，各種「路人視角」照片在網路掀熱議，瞬間引發正反兩極評價。

高雄、桃園今年都找來日本超人氣IP，前者與「Chiikawa吉伊卡哇」合作，後者則攜手「Pokémon寶可夢」；反觀近年主辦各大活動屢獲佳績、主打「慶典城市」的台中，今年不但沒大咖聯名也不走可愛路線。

台中以「女媧」為設計主軸，「人面蛇身」高12公尺、蛇身長20公尺，蛇身還能往前移動30公尺，主燈一出，迅速在網路掀熱議。

不少路人光經過台中燈會會場中央公園，就被主燈「驚嚇」，忍不住拍下各種「路人視角」照片Po上網，各大社群廣傳不同角度「女媧照」，誰也沒想到，2月8日至23日才登場的2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，世人居然提前被主燈所驚嚇。

面對這尊挑戰審美觀極限的女媧主燈，網友毒舌評論：「看了背脊發涼」、「史上最驚悚燈會」、「好像文英阿姨在電影裡經典的蛇姬造型」、「去台中燈會看女媧，不如在家看文英阿姨的熱帶魚」。

各種不留情的留言，反而觸動全台各地民眾的好奇神經，紛紛想到現場「朝聖」並Po出照片嚇人。

但也有許多網友認為：「女媧本人比照片漂亮」、「女媧本人沒那麼醜耶」、「明明就醜美醜美」、「人家女媧是走內涵路線，要你實際來看才能感受她的魅力」、「的確很醜卻讓人難以忘懷」、「她往前衝的時候真的嚇死我了」。

隨著網路評論引發的朝聖熱潮，意外帶動台中燈會的話題性，「女媧主燈醜出新高度，」殺出一條血路，在社群吸引不少想一睹真容的民眾，甚至有網友專程來台中就是想要來被女媧「嚇一嚇」。