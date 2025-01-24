我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加邊界巡邏員遭槍殺 多虧旅館員工密報逮一女

傳與丹麥總理大吵 川普：我認真要拿格陵蘭

史上最令人背脊發涼主燈？ 台中女媧「醜出新高度」

記者陳秋雲／台中即時報導
台中市中央公園主燈「女媧「人面蛇身」，設計可電動往前、後退，不少人沒防備飽受驚嚇。(讀者提供)
台中市中央公園主燈「女媧「人面蛇身」，設計可電動往前、後退，不少人沒防備飽受驚嚇。(讀者提供)

全台灣的元宵燈會盛大展開，各縣市卯足全力拚主燈跟小提燈，比聯名更比可愛，誰也沒想到，台中市今年在水湳中央公園的主燈「女媧」，讓不少人被提前「驚嚇」，網友笑稱「醜出新高度」，各種「路人視角」照片在網路掀熱議，瞬間引發正反兩極評價。

高雄、桃園今年都找來日本超人氣IP，前者與「Chiikawa吉伊卡哇」合作，後者則攜手「Pokémon寶可夢」；反觀近年主辦各大活動屢獲佳績、主打「慶典城市」的台中，今年不但沒大咖聯名也不走可愛路線。

台中以「女媧」為設計主軸，「人面蛇身」高12公尺、蛇身長20公尺，蛇身還能往前移動30公尺，主燈一出，迅速在網路掀熱議。

不少路人光經過台中燈會會場中央公園，就被主燈「驚嚇」，忍不住拍下各種「路人視角」照片Po上網，各大社群廣傳不同角度「女媧照」，誰也沒想到，2月8日至23日才登場的2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，世人居然提前被主燈所驚嚇。

面對這尊挑戰審美觀極限的女媧主燈，網友毒舌評論：「看了背脊發涼」、「史上最驚悚燈會」、「好像文英阿姨在電影裡經典的蛇姬造型」、「去台中燈會看女媧，不如在家看文英阿姨的熱帶魚」。

各種不留情的留言，反而觸動全台各地民眾的好奇神經，紛紛想到現場「朝聖」並Po出照片嚇人。

但也有許多網友認為：「女媧本人比照片漂亮」、「女媧本人沒那麼醜耶」、「明明就醜美醜美」、「人家女媧是走內涵路線，要你實際來看才能感受她的魅力」、「的確很醜卻讓人難以忘懷」、「她往前衝的時候真的嚇死我了」。

隨著網路評論引發的朝聖熱潮，意外帶動台中燈會的話題性，「女媧主燈醜出新高度，」殺出一條血路，在社群吸引不少想一睹真容的民眾，甚至有網友專程來台中就是想要來被女媧「嚇一嚇」。

在網紅聲量為王的時代，「神級美」、「可愛風」擁大批粉絲不意外，不料「創意醜」竟也開創出自己的獨門招牌，意外收穫超高熱度。

台中市中央公園主燈「女媧「人面蛇身」，設計可電動往前、後退，不少人沒防備飽受驚嚇...
台中市中央公園主燈「女媧「人面蛇身」，設計可電動往前、後退，不少人沒防備飽受驚嚇。(讀者提供)

上一則

以己強項換別人強項 時間銀行「比錢更好用」

延伸閱讀

最繁忙的Trader Joe's在紐約 動線詭異買完要去中央公園喘口氣

最繁忙的Trader Joe's在紐約 動線詭異買完要去中央公園喘口氣
到中央公園照張「拍立得」 Z世代掀復古風潮

到中央公園照張「拍立得」 Z世代掀復古風潮
紐約中央公園跨年 取消無人機表演 或與佛州事故有關

紐約中央公園跨年 取消無人機表演 或與佛州事故有關
水晶球照常落下…紐約時報廣場跨年 10億人喜迎2025

水晶球照常落下…紐約時報廣場跨年 10億人喜迎2025

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24
示意圖。（取自123）

台女當童工睡教室還被迫賣淫養癌母 法官判免養吸血媽

2025-01-18 12:04
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54

超人氣

更多 >
橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅

新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步