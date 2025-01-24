我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府宣布：墨西哥灣正式更名為美國灣

聖荷西男子竊盜餐廳送餐機器人未遂 網友笑這算綁架嗎

以己強項換別人強項 時間銀行「比錢更好用」

記者楊孟蓉、閻廣聖／嘉義即時報導
新住民吳美玲（右）帶著兒子加入時間銀行，以修眉等服務賺取服務時數。(記者閻廣聖／攝影)
新住民吳美玲（右）帶著兒子加入時間銀行，以修眉等服務賺取服務時數。(記者閻廣聖／攝影)

台灣60歲女性黃素雲過去是一名家庭照顧者，照顧年邁父母、婆婆以及罹癌的單身兄長，為了紓解長照壓力，她在社區擔任綠色照顧講師，不拿薪水，只賺時數，再用來交換自己喜歡的服務，例如專業修眉及按摩，這種換工方式稱為「時間銀行」。

時間銀行不是新概念，把服務他人的時數存起來，換取他人的服務，最早是70年代日本的家庭主婦水島照子發起，30年前引進台灣卻推動困難，不過，最近幾年陸續在台灣多個社區發酵，長期在社區執行時間銀行計畫的劉宏鈺說，過去的失敗來自於民眾只存不領，如今的活絡則是台灣社會愈來愈長壽，照顧產業缺工，志工人數逐漸縮減及老化，有實質上的需求。

花藝課學費 時數支付

劉宏鈺是嘉義縣紫藤婦幼關懷協會創會理事長，也是森呼吸生活館創辦人，這是全台第一家以時間銀行方式經營的咖啡店，位於嘉義縣大林鎮，工作人員皆採換工運作。採訪這日，森呼吸生活館正在舉辦花藝課，同樣的，老師不收學費，而是把授課時數存起來，學生則是支付自己儲存的時數，「一小時換一小時，簡單來說，時間銀行就是互助換工」。

農業社會本來就有互助的傳統，過去時間銀行在台灣做不起來，劉宏鈺從文化層面分析，主要受限於公平性，民眾太在乎時數的對價關係，專業人士跟計時人員的時薪可能相差數倍以上，認為不等值，然而，換工之所以稱為時間銀行，是因為每個人擁有的時間是公平的，在此基準上，都可以在機制裡獲得所需。像黃素雲的例子，家庭照顧者加入時間銀行獲得成就感，幫助她釋放長照工作的負能量，還增加人際連結，例如為新住民吳美玲整理花園。

森呼吸生活館創辦人劉宏鈺（左四）為時間銀行會員們舉辦共餐，掌廚或擺碗筷皆可儲存服...
森呼吸生活館創辦人劉宏鈺（左四）為時間銀行會員們舉辦共餐，掌廚或擺碗筷皆可儲存服務時數。(記者閻廣聖／攝影)

新住民換工 連結在地

「我換到很棒的綠手指服務。」45歲的吳美玲來自中國大陸，跟夫婿住在大林鎮，經營一間美容工作室，花藝課這天，她帶著今年大四的兒子，在現場提供免費修眉服務，吳美玲是3、4年前經客戶介紹加入時間銀行，以修眉和肩頸按摩存時間，不但認識更多鎮上的人，在地連結更深，還換到黃素雲的園藝專業，家裡原本瀕死的植栽煥然一新，她認為時間銀行就是「我的強項換取別人的強項」。

劉宏鈺說，換工的價值是換，而不是價格。曾有一名家庭照顧者，4個女兒都住外地，先生病逝後感到人生已經崩塌，剛開始不願意參加時間銀行，覺得自己沒有任何值得交換的專長，後來發現很多年輕人不會做菜，她就在社區聚餐時掌廚來存時間，再把儲存的時間拿來換取自己喜歡的課程或活動。

長者接電話 樂在付出

也有8、90歲的爺奶幫社區做手工皂、聚餐時協助擺碗筷，或是在森呼吸生活館幫忙接電話，都可以兌換時數，因為他們在別人沒空時付出自己的時間，「就像沙漠裡的一瓶水，比黃金還要貴」。

長照

上一則

春節連假首日清晨桃機寸步難行 網友：台灣春運是出國

延伸閱讀

南加華人公益講座 抗災救難重建生活

南加華人公益講座 抗災救難重建生活
紐約客談／挽回華裔民心 民主黨還有希望嗎？

紐約客談／挽回華裔民心 民主黨還有希望嗎？
1年462起 祈福黨騙走華人長者700萬元

1年462起 祈福黨騙走華人長者700萬元
矽谷最高端養老社區 坐落聖塔克拉拉市中心

矽谷最高端養老社區 坐落聖塔克拉拉市中心

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24
示意圖。（取自123）

台女當童工睡教室還被迫賣淫養癌母 法官判免養吸血媽

2025-01-18 12:04
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54

超人氣

更多 >
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀
橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發