台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台灣政論節目主持人劉寶傑請辭「關鍵時刻」，參與節目長達11年的黃世聰在臉書 發文，分享他參與節目的心路歷程，也澄清絕非收視率問題，而是劉寶傑真的需要休息。

黃世聰說看著節目老將新血來去，「關鍵時刻」因為唱衰中國經濟與報導社會動態，「我、寶傑哥、正皓都被中國制裁」。

他稱讚劉寶傑是「超級認真的主持人」，整個節目從頭到尾，他都能全盤掌控。同時也可以在開錄前，把所有題目推翻，也可以在錄影中任意加入任何內容，整個節目就是他的發揮空間」。

但是也因為這樣，劉寶傑常跟黃世聰說「朋友都得罪光」，「因為他紅的罵、綠的罵、藍的罵、白的也罵」。而且為了追求收視率跟與社會脈動結合，節目立場時常調整，導致「常常讓藍軍罵、綠軍罵、都不討好，搞得大家都不知道我們真正的政治傾向」。

黃世聰認為這就是媒體人的本色，本來就是就事論事、要為不平發聲。這幾年他看到劉寶傑各種臨時反應和臨場發揮，常常讓來賓無法接招，可以印證節目根本沒有劇本。

黃世聰說：「我在關鍵時刻的這幾年，知道他全心全力在做這個節目，因此他看了大量資料，讀了很多書，他甚至會在節目上指導新人怎麼講、如何呈現。所以正皓今天的表現，我相信他是不會不開心的況且收視也沒有真的輸！」

然而他知道以劉寶傑的個性，是不會出來說什麼的，只是黃世聰想讓大家知道他看到的一切。「他是個工作狂，但是他的確需要一陣子休息。不過，我相信江湖再見的時間不會太久」。