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「被控當武裝內應」退將高安國涉共諜起訴 史上層級最高

記者張宏業／台北23日電
台灣陸軍六軍團指揮部退役中將高安國涉在台發展共諜組織，日前被高檢署依違反國安法起訴，求處10年以上重刑。（取材自臉書）
台灣陸軍六軍團指揮部退役中將高安國涉在台發展共諜組織，日前被高檢署依違反國安法起訴，求處10年以上重刑。（取材自臉書）

中華民國台灣軍政府」總召、陸軍退役中將高安國，被控收受中共資助，意圖在台整建武裝組織、策畫顛覆政府作戰計畫，並承諾充當內應協助共軍攻台；台灣高檢署依違反國安法等罪起訴高安國共6人，對高求處10年以上重刑。高是史上涉共諜退役最高將領。

同案起訴高安國同居女友劉逸蓁、台灣軍政府發言人侯紹康（高安國義子）、退役陸軍司令部後勤部少校張勝豪、退役陸軍中尉邱榮鴻、侯紹康下線陳敬淮，5人各求處3年5月至8年以上徒刑。

高安國是已故警總司令綠島指揮部少將高篤倫兒子，高篤倫曾參與國共徐蚌會戰。高安國曾在美國陸軍步兵學校高級班、陸軍指參學院、革命實踐研究院等單位進修，曾任陸軍6軍團指揮部中將副指揮官、花東防衛司令部司令官。2014年，高安國偕同30位退將前往廈門參加將軍論壇，呼籲國軍勿阻止解放軍攻台，引發調查局關注。

起訴指出，高安國、侯紹康2018至2024年間，在統促黨總裁張安樂引薦下，假借交流名義進出大陸，結識中共情治人員，接受資助在台發展共諜組織，物色吸收現退役軍人，並由侯紹康策畫成立武裝內應組織及工作據點，吸收張勝豪、邱榮鴻與陳敬淮，刺探、蒐集軍中機敏資料及軍事要塞戰略部署資訊。

高安國等人2024年9月還召集組織成員，在北部海岸勘查地形，使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，研究何種地形有利解放軍入侵，並向中共回報，承諾戰時充當武裝內應，裡應外合協助攻台。

高安國還撰寫多份「統一計畫書」，編列預算上千萬元(台幣，下同)，交給對口單位廈門台辦審查，親赴大陸收受500萬金援(約15.2萬美元)，其餘成員分獲數十至百萬元不等諜報資助，總計近千萬元。

2022年，高安國發表「致台灣將士」影片，影片中高男身穿迷彩服，站在「反獨促統」標語前，宣揚「結合統派完成中國統一神聖使命」，被國防部軍事安全總隊盯上。高安國被捕後，「中共中央台灣工作辦公室」隔海聲援，公開彼此關係。

高檢署去年發動兩波搜索，聲押高安國等6人獲准，起訴移審法院裁定續押。

中共 解放軍 中華民國

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