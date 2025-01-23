童子賢籲法規刪「非核家園」稱核電已獲6、7成文官支持

和碩董事長童子賢22日在三三會演講時，談台灣用電問題可靠核能發電解決，用電量將不會長期無止境提升。(記者胡經周／攝影)

和碩董事長童子賢昨表示，核能對台灣企業未來發展相當重要，近期他推展「發展核電的必要性」，已獲得政府6、7成文官的支持；不過，現在的關鍵在立法院，就看立委何時提出相關法案，他也預計在過年後，結合台灣工商團體、外國商會，一起再向政府大聲用力建言。

三三會昨舉行1月例會，邀請童子賢以「台灣產業與國際局勢」為題演講。他說，台灣一年需要的電力將近3000億度，若一度電的價格增加1元(台幣，下同)，一年的額外支出就是3000億元(約91.7億美元)，但「太陽能、風力發電救不了地球暖化」，也無法改善台灣電力問題，相較之下，核能電廠占地極小，對地狹人稠的台灣至關重要，且核能廉價、經濟實惠，比起天然氣，一年有機會替台灣省下數千億元。

童子賢表示，觀察未來競爭力，人才、科技、算力、電力、製造基礎，都將決定國家的競爭力。科技會影響國力，電力也會影響國力，不論電動車 、AI運算、晶片製造都需要穩定、經濟且不排碳的電力。相較於傳統的石化能源，唯有使用核電才可能降低碳排，而且生產電力可能是全球最大產業。

童子賢說，有人提出，太陽能發電可存進電池，但儲能電池只適合緊急備用，若全面採用太陽能發電，電價可能因此變成7元多；此外，太陽能發電要滿足全台發電，需要12個台北市大小的場地來放置太陽能設備，台灣根本沒有足夠土地可做光電。

童子賢也表示，在核能議題上，國內相關法規須重新修訂。第一，和環境有關的「氣候變遷 因應法」明確列出「非核家園」字眼，官員依法行政，要啟動核能，最好法規能改掉「非核家園」字眼。

第二，「核子反應器設施管制條例」規定核子反應器運轉執照最長40年、之後要作廢。目前，瑞士、瑞典 都已修改這項法規，建議台灣也必須要修改。