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台馬海纜全斷…數發部稱芯線老化 白委：預算被砍就哭窮

記者馬瑞璿／台北23日電
台馬海纜斷線，數發部臨時對「台馬海纜全斷」事件對外說明緊急處置作為，民眾黨立委林憶君質疑是想趁機「哭窮」罷了。(本報資料照片)
台馬海纜斷線，數發部臨時對「台馬海纜全斷」事件對外說明緊急處置作為，民眾黨立委林憶君質疑是想趁機「哭窮」罷了。(本報資料照片)

台馬2號、3號海纜日昨全斷，數位發展部昨請中華電信即刻啟動微波備援。數發部昨表示這是芯線老化所致，已於1小時內啟動備援。在海象條件允許下，海纜最快2月修復完畢，台馬4號海纜正在建置中，預計2026年6月完工。

本報系聯合報報導，數發部昨天上午臨時對「台馬海纜全斷」事件對外說明緊急處置作為，部長黃彥男說，台灣對外通訊都靠海纜，這個通訊架構非常重要，數發部也布建低軌衛星，希望天災或人為破壞時，都能維持良好的通訊品質。

早年海纜技術發展受限，大多只能鋪設在海床上，漁船經過就容易勾斷，這幾年技術精進，海纜才逐步埋到海床下，避免再遭勾斷破壞。

2023年台馬海纜也曾因中國大陸船隻經過勾斷嚴重斷線，導致馬祖對外斷訊。中華電信前往擴充微波通訊，現在的微波頻寬已來到12.6Gbps，這容量高於馬祖地區平日流量高峰9.5Gbps。

數發部表示，海纜斷線之後，會將微波容量優先給關鍵基礎設施，如政府、銀行、醫院，春節期間當地民眾仍可透過ATM提款，信用卡及網路線上交易不中斷。

數發部次長闕河鳴說，海纜除意外或人為斷裂，就是自然裂化，冬季是自然裂化較常發生的時期，因為系統都有監控，可預先排海纜修復船的期程，優先前往維修復原。

另據台北中國時報報導，民眾黨立委林憶君質疑，過去無數次海纜斷裂，從來不見數發部出來說話，今年度中央政府總預算被減列，才突然開記者會，動機絕對不單純，數發部根本就是想趁機「哭窮」罷了。

海纜斷線事件
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