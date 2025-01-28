檳榔專法將上路 衝擊台灣特有街頭文化「檳榔西施」

南投縣雙冬檳榔姊妹花最早打響知名度，但是現在穿著清涼的檳榔西施多為外地前往受雇的女郎。(本報資料照片)

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，引發種檳榔農民及相關產業鏈人員怒火，嘉縣等五大產區檳榔農及相關工會連署，預計2月10日北上街頭抗議，預計當天集結車輛會超過500輛；草案若獲立法院通過實施，衝擊台灣特有街頭文化「檳榔西施」。

口腔健康司強調，此草案並非禁止檳榔，而是禁止供應未成年人、孕婦嚼食，且限制校園、公務機關、醫療機構等場所嚼用檳榔。

檳榔西施多為打扮清涼的少女看顧檳榔攤，早期多出現高速公路交流道路口，被稱為「交流道的最美風景」，檳榔西施起源於1990年代，通常不會有華麗招牌或霓虹燈，只有簡單的「檳榔」二字，有些連招牌都沒有，嚼檳榔風氣盛行後，檳榔攤以檳榔西施吸引顧客，用檳榔西施的芳名號召。

部分檳榔西施因穿著暴露，染上情色，遊走法律邊緣，1997年時任副總統兼行政院長連戰在行政院院會裁示，可研究比照菸害防制法，以嚴峻立法，革除民眾嚼檳榔的習慣。院會並決定把檳榔業納入公司、行號依法管理，予以課稅；滿街的檳榔攤和「檳榔西施」，也要加強取締檳榔攤占用道路，以及雇用未成年少女穿著暴露服裝販售檳榔行為。

當時院會決定執行九大措施管制檳榔，包括內政部 加強取締檳榔攤占用道路，雇用未成年少女穿著暴露服裝販售檳榔的行為；衛生署與教育部 宣導降低民眾嚼食檳榔比率；環保署取締亂吐檳榔汁行為等，但九大措施最後都不了了之。

「檳榔西施」成為電影、藝術家創作題材，20多年前在檳榔故鄉屏東墾丁拍攝「檳榔西施」電影。2002年，結合現代前衛檳榔西施及傳統、現代水墨、人體藝術的創作展，在雲林科技大學登場，台灣女性現代藝術協會長吳瓊華的檳榔西施系列展，其中一幅包含132幀乳房創作，首次在農業縣展示，引起震撼及爭議。

桃園市檳榔採收從業人員職業工會理事長張家誠表示，現在的年輕人幾乎不吃檳榔，檳榔產業已逐漸萎縮，不需專法，久而久之，自然會因供需問題沒落。然而，現在還有200多萬人靠這門生意與技術養家餬口，政府立專法管制，等於直接葬送產業，在欠缺輔導轉型的配套下，200多萬人要靠什麼賴以為生？