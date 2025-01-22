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遭吸入戰機發動機…當場削去部分頭顱 台女士官長身亡

台灣新聞組／綜合22日電
空軍清泉崗胡姓女士官長21日執勤遭經國號戰機發動機進氣口吸入，當場喪命；胡母（左二）前往醫院探視時悲痛欲絕。(記者黑中亮／攝影)
空軍清泉崗胡姓女士官長21日執勤遭經國號戰機發動機進氣口吸入，當場喪命；胡母（左二）前往醫院探視時悲痛欲絕。(記者黑中亮／攝影)

空軍清泉崗基地第3聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」（熄火）戰機發動機進氣口吸入，當場被削去部分頭顱，送醫不治。家屬質疑有疏失，檢方著手調查作業流程有無疏漏，並研議是否朝過失致死罪嫌偵辦。

據指出，41歲胡女為空軍航空技術學院民國96年班畢業、剛晉升士官長，去年調至該單位，案發時擔任助理士勤務，當時1504號單座經國號戰機落地滑回機庫堡已停妥，當事人檢查完成放置輪檔後，退出機旁作業區時遭到右側發動機吸入。

根據經國號戰機標準作業程序，戰機滑回機庫堡時機工長於飛機前方以手勢引導飛行員將飛機停妥，助理士隨後由機身中段繞行副油箱後進入機腹下，擋妥左、右起落架。經一連串檢查程序後，應循原路線退出飛機下方；此時在飛機前的機工長即可指示飛行員關車，助理士應於機尾監看發動機是否有餘油漏油、火警等狀況。

過程中，飛行員應依機工長指示將手離開操縱桿、油門並置於可見處，但即使發動機並未全速運轉，仍擁有強大吸力，地面人員進出動線及程序不可不慎。

空軍一名機工長說，依規定須等戰機關車，再插上機輪安全梢，戰機進氣口高，如果沒等關車就急插安全梢，經國號吸力非常大，人可能會被吸入；類似意外可能沒照SOP程序，督導長官也未盡責任。

胡姓士官長是台中清水人，昨上午11時33分送醫，5分鐘即宣告不治。胡母趕到醫院，下車哭到全身癱軟，坐輪椅代步。家屬則不滿詢問軍方「為何發生此事？」

空軍司令部表示，配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，全力協助家屬處理善後事宜；另將通盤檢討、精進工作流程。

退役空軍人員認為，相關人員停機線服勤時數、是否具備足夠作業資格、有無指導人員在場，都是後續調查應釐清重點。

清泉崗基地在經國號接收「先導生產型」換裝初期的1993年，也曾發生過地勤人員不慎遭發動機吸入殉職案例。有空軍退役飛行員貼文感嘆，地勤人員必須早起晚歸維持飛機妥善，面對兩岸高度對峙，第一線人員身心疲憊恐怕更甚以往。

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