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強震驚魂43秒 全台44傷、台南362戶屋損 8旬嬤門縫逃生

台灣新聞組／台北22日電
嘉義強震周邊斷層圖。(製表／地方社會中心)
嘉義強震周邊斷層圖。(製表／地方社會中心)

嘉義大埔21日凌晨發生規模6.4強震，深度9.7公里，台南災情嚴重，至少362間民宅受損。行政院長卓榮泰昨到台南勘災，允諾協助讓災民迅速復建、過好年，「無論立法院、行政院怎麼討論總預算，安心措施一個都不會少」。

昨天凌晨零時17分這起極淺層地震，嘉義最大震度六弱，台南、高雄則是五弱，中央氣象署地震測報中心表示，未來三天不排除有規模五以上餘震。今天上午8時14分台南市南化區發生芮氏規模4.6地震，震央在台南市政府東北東方49.1公里處，深度11.4公里，屬於極淺層地震。

大埔強震總計有感搖晃時間（震度二級含以上）約43秒，讓全台許多民眾在睡夢中驚醒。消防署指出，地震造成台南、嘉義等縣市傳出平房倒塌等災情，至少11人受困，另有多起受困電梯意外，都已脫困，衛福部統計共造成全台44人受傷就醫。

台南市府統計至昨天下午2時，民眾通報建物毀損總計362件，其中2件全倒。一名82歲老婦因大門受損，拚老命從門縫爬出來，驚恐坐在路旁不敢再進屋；玉井文化大廈梁柱嚴重變形，住戶倉皇逃生，過年前突遇此變故，住戶心有餘悸又難過地說「現要住哪都不知道，沒心思想到過年」。

還有台南楠西區一戶民宅倒塌，屋主夫妻頭部擦傷有血，抱著嬰兒從斷垣殘壁的縫隙中走出來，消防人員急問「我們破門了，可以出來了。」「孩子多大？」婦人回應「一歲，不對，一個多月而已」，夫妻身穿睡衣，一臉驚恐慢慢走出來。

卓榮泰昨由台南市長黃偉哲陪同視察玉井、楠西區民房及校園受損情形，並慰問安置民眾，卓說，第一時間已請內政部、經濟部全面掌握狀況，積極修復停水、停電區域，確認民生物資供應無虞。

針對道路受阻及民宅坍塌受損等災情，卓榮泰說，「請大家放心，無論立法院行政院怎麼討論預算，政府對人民受到天災之後應該有的安心措施，一個不會少」，對他們（指救災的軍警消醫護）預算受到刪減，「政府無論如何想方設法，會讓公務員得到應有的尊嚴跟照顧。」

大陸國台辦發言人陳斌華昨晚也對南部災區表示關切與慰問，衷心希望受災民眾儘快恢復正常生產和生活秩序。

嘉義大埔強震，台南楠西成重災區，居民家裡一片狼藉，驚魂未定。(記者劉學聖／攝影)
嘉義大埔強震，台南楠西成重災區，居民家裡一片狼藉，驚魂未定。(記者劉學聖／攝影)
彰化市中山路翡冷翠大廈廣場的大衛雕像，挺過九二一強震，21日凌晨卻被震倒摔碎，散...
彰化市中山路翡冷翠大廈廣場的大衛雕像，挺過九二一強震，21日凌晨卻被震倒摔碎，散落一地，只剩腳掌還在基座上。(記者劉明岩／攝影)

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