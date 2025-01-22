台勞保破產延至2031年 潛藏負債增至13.23兆

勞保基金財務狀況。(製表／葉冠妤)

最新勞保精算報告昨出爐，因政府連年撥補、投資 效益大好，勞保基金用罄大限自2028年延至2031年，但潛藏負債卻增加至13.23兆元台幣(約4048億美元)，比前份報告增加近3兆，平衡費率也提高至31.42%。

精算報告更明示，若未達平衡費率費，潛藏負債將持續擴大，且在政府未繼續撥補情況下，基金餘額將從2026年起便會直直落，顯見只要勞保財務結構仍不健全，破產危機就未能解除。

最新勞保精算報告以2023年12月31日為基準日，投保人數1010萬人。勞動部勞動保險司長陳美女指，這次報告的基金投資報酬率從前份的4%，提升至4.5%，消費者物價指數年增率（CPI）也從0.9%增為1.8%，再加上退休 率變動、一次請領老年給付人數及金額減少等因素，估算出用罄年限為2031年。

勞保基金水位受惠政府連六年撥補、基金投資大賺，進帳不少活水，截至去年11月止，勞保基金規模破兆已達1.1兆元。陳美女說，年限延後主因，還包括投保人數、投保薪資年增率增加，還有59歲以下退休率明顯下降，一次性請領老年給付及金額減少。