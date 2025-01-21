嘉義夜半6.4強震 台南屋倒大埔道路斷 2區重災停班停課

台南楠西區民宅倒塌，多人受困在內，南市消防局抵達現場搶救。(記者黃仲裕／攝影)

嘉義縣大埔鄉今天凌晨零時17分發生規模6.4強震，地震 深度僅9.7公里，全台都感受到劇烈搖晃，國家警報也響起，不少台灣民眾在睡夢中被驚醒。中央氣象署觀測，嘉義強震後不斷有餘震，且多數集中在台南，氣象署研判未來3天，嘉南仍可能有規模5以上地震。

根據中央氣象署地震測報中心地震報告，最大震度是嘉義大埔6弱，造成台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重，嘉義縣政府通報，因地震造成大埔部分道路中斷，影響通行安全，大埔鄉今天停止上班、停止上課。台南市長黃偉哲前往楠西區慰問居民並了解災情後，宣布楠西區今天停止上班上課1天。

台積電 表示，部分中科、南科廠區達到疏散標準，依緊急應變程序進行人員疏散。目前確定廠區人員都安全無虞。

雖然震央在嘉義，但台南楠西有民宅倒塌。台南地區今天凌晨連續多次有感地震，楠西區1處平房式住宅區約10多戶出現房屋倒塌等災損，台南市消防局陸續協助11人撤出，其中4人受傷送醫，送醫時意識清醒。台南市政府消防局於凌晨0時19分獲報，指稱在楠西區民族路157巷一帶有民宅房屋倒塌，隨即調派人車前往救援。消防人員初步統計約有10多戶平房出現天花板掉落及圍牆倒塌、龜裂等災損，且有民眾受傷受困，陸續從情況較嚴重的6戶中協助撤出11人（4男7女），其中4人身上有擦挫傷，安排救護車送醫，其餘民眾則暫時留在現場附近戶外地區。仁愛路也有多戶透天處嚴重受損梁柱破裂、鋼筋斷裂，內外牆龜裂磚瓦土石掉落，水塔傾倒、水管破裂停水。有許多民宅門窗及牆壁都有嚴重龜裂現象，許多居民害怕餘震不斷都不敢進屋睡覺，只能冒著寒風在路邊聚集等待，而不時的餘震更讓大家驚呼連連。

嘉義強震最大震度是嘉義縣大埔6級弱，深夜影像看得出民眾家門外盆栽的樹枝搖晃、震動厲害。大埔鄉很多剛入睡民眾都被巨大搖晃驚醒奔跑下樓，嘉義隨後又陸續發生數起有感地震，許多網友說嚇得想哭，覺得晚上怎麼睡得著，目前出入道路中斷，約50位村民受困，所幸無人受傷。嘉義市傳出大樓牆壁龜裂，市府查證中；世賢路4段1處印刷工廠發生火警，火勢已控制，無人受傷；很多商店物品掉落、玻璃破裂。嘉義市北安路發生住宅冒煙，為電線冒火花，沒有成災；新生路有電線桿冒火苗，無延燒之虞。

強震影響，一度造成南部多處停電，包括高雄市那瑪夏區全區停電，共6923戶受影響，台電立即啟動饋線轉供，已於0時40分恢復供電；台南白河等地也傳出停電後復電。

另據公路局南區養護工程分局表示，經保全巡視發現台29線那瑪夏至5里埔路段邊坡大量落石，考量施工人員安全將視餘震緩和後再辦理清理，預計上午8時許搶通。

台3線南西竹圍大橋橋面也變形、破裂。目前警方封閉橋梁在橋頭管制，引導人車從旁邊繞道。有民眾說可能是伸縮縫因震動擠壓造成路面破損，但實際受損狀況還需要進一步調查。

此外，網路社群警傳出1張樓房傾斜照片，地點在高雄三民區，令人吃驚。高雄警、消派員沿路查看，發現並沒照片上樓房傾斜事故。三民一警分局員警說，可能是假照片，也可能反光造成誤會。不久，社群散播的這張照片都收回。