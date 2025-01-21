新青安帶動 台去年國銀房貸餘額破11兆元

金管會20日公布去年12月國銀承作房貸與建融狀況，國銀承作房貸餘額11兆257億台幣，月增824億元，是近3個月最大。（圖／中信房屋提供）

金管會統計，去年底國銀承作房貸餘額達11兆257億元（台幣，下同，約337億美元），1年大增1兆388億元，餘額數、年增額同創史上顛峰。

此外，去年12月房貸逾放金額攀升至近75億元的兩年半新高、連5個月走揚，月增3.6億元是近5年單月最大，顯示壞帳攀升。

至於去年12月房貸壞帳大增的原因？經金管會了解，是因部分銀行的客戶財務吃緊、資金周轉困難等因素所致。

金管會認為，房貸餘額持續增加，逾放金額略增，但是逾放比0.07%與上月相同，應屬合理也無重大異常狀況。

銀行圈則憂心，房貸壞帳增加恐怕反映兩大警訊，1、投資 客過去仰賴寬限期賣屋套利、或轉貸續命，卻因房市無人接手又難轉貸，出現資金周轉失靈，而演變成房貸壞帳；2、疫情 讓產業商機不均，AI科技爆發，傳產業卻疲弱不振，銀行圈觀察到有借款戶收入減少或失業，加上中央銀行從2022年首季起升息6次，加重借款人利息負擔，寬限期滿最終無力償還。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛說，今年房市交易量能持續低迷，央行 又管制銀行不動產貸放，金管會也加入金檢，包括假換屋的協處、舊屋增貸、周轉金、理財房貸等，將使投資客無所遁形，銀行壞帳今年恐續高檔。

金管會昨天公布去年12月國銀承作房貸與建融狀況，國銀承作房貸餘額11兆257億元，月增824億元，是近3個月最大，年增10.4%連3個月走低並是近半年低點。

去年全年房貸量則大增了1兆388億元，是史上增額最大量。

銀行主管說，房貸月增是因年底交屋潮增加，年增續降是因客戶清償及自然還款持續，去年房貸量大增則反映了新青安的政策加持。

去年12月底國銀建融餘額3兆8429億元，年增6.1%，較上月走升，銀行認為是因都更危老案年底撥款增加所致。

觀察房市兩大資產品質，房貸逾放金額持續惡化，去年12月單月攀升到74.94億元的32個月高點，連5個月增加，更已連兩個月站上「7」字頭，月增3.6億元更是近5年來單月最多，顯示壞帳跳增。建融逾放則因銀行團的餘屋聯貸呆帳尚未全數轉銷，去年12月單月仍高掛在41.49億元的高點。