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台首梯「1年期義務兵」春節前退伍 36%役男分到主戰部隊

記者程嘉文、李人岳／台北20日電
國防部去年恢復徵召一年期義務役士兵，首梯役男近期退伍。圖為入伍生進行手榴彈投擲訓練。(本報資料照片)
國防部去年恢復徵召一年期義務役士兵，首梯役男近期退伍。圖為入伍生進行手榴彈投擲訓練。(本報資料照片)

去年1月國防部恢復徵召一年期義務役士兵，首梯新兵春節前已退伍。在一年徵兵制上路前，國防部副部長柏鴻輝當初在行政院記者會宣稱，義務役將有機會操作刺針飛彈、標槍飛彈、無人機、紅隼火箭彈等先進裝備，實則只有紅隼火箭彈兌現。

過去一年共有6900多位2005年出生的役男入伍服一年兵役，本報調查，約一半的役男分發至步兵旅，其他則用於填補嚴重缺員的第一線主戰單位。義務役復徵第一年原定徵集9127名役男，一年以來實際徵集人數為6956人，包括陸軍12梯次、6130人，海軍含陸戰隊14梯次、800人，空軍兩梯次、26人，其中部分經過鑑測合格，晉升為義務役下士。

第一批復徵的陸軍2226梯次，在去年1月25日報到入伍，共655人，除了部分申請轉服志願役、辦理因病停役及提前退伍外，今年1月服役期滿退伍人數約523員，扣除在學軍訓時數，已於本月18日起陸續退伍。

依國防部原始規畫，義務役士兵用於守備部隊，也可「自願」參加專長遴選，分發至主戰部隊。然而，事實上分發何處，官方向來不願多提。

經過一年實際運作，軍方統計，分發至守備部隊的義務役男占49.7%，主戰部隊（裝甲旅、機步旅、地區指揮部、砲兵指揮部）36.4%，另有13.9%分發到憲兵。

國防部稱，一年期義務役男轉服志願役比率，高於先前役期4個月的軍事訓練役男，兩者分別為16%與9.6。為配合恢復徵兵與強化後備教召，國防部將陸軍新訓步兵旅總數擴編至11個。

國防部強調義務役男分發守備部隊的44周役期，包括「駐地訓練」18周、「專精訓練」7周、「基地訓練」13周、「聯合演訓」6周。但為配合義務役「人人下基地」，導致演訓場地塞車，國防部將主戰部隊下基地周期，由一年改一年半。

1年期義務役分發狀況
1年期義務役分發狀況

國防部 無人機

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