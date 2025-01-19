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拾荒者也有尾牙…台資源回收業夫婦 暖心辦60年傳承三代

記者胡蓬生／苗栗19日電
游國書和兒子游政澔在拾荒宴敬酒。(記者胡蓬生／攝影)
游國書和兒子游政澔在拾荒宴敬酒。(記者胡蓬生／攝影)

年關將近，各行各業吃尾牙。苗栗縣竹南鎮資源回收業者游國書、翁淑霞夫婦，連續60年不間斷、歲末邀請拾荒者吃尾牙宴；這場尾牙餐會雖無摸彩、獎金，但溫熱佳餚熱騰騰上桌，在寒冬中溫暖人心。

資源回收業早年被稱為「舊貨商」，75歲游國書和妻子從岳父手中接棒近50年，目前由兒子經營，三代傳承的尾牙宴，疫情也不間斷。

游國書說，岳父是大陸來台老兵，當年老兵從事三輪車、拾荒的人特別多，岳父開辦的永豐商行迄今名稱不變，妻子國小畢業就到回收場看店，拾荒者除了老兵多，弱勢和年邁老人也不少，深夜常在街道尋找回收物。

游國書年輕時在玻璃廠工作，翁淑霞在父親經營的回收場上班，1976年談文、竹南火車站間發生死傷慘烈的火車事故，兩人自告奮勇幫忙救人，還在醫院照護傷患，相互有好感而結緣，兩人還不約而同，以無名氏各捐500元台幣給鎮內貧困婦人，事後雙方才知情，傳為佳話。

拾荒者尾牙宴已傳承三代，每次舉辦時，餐廳門口停滿三輪車、手推車，餐會結束，拾荒者吃飽喝足，又踏上拾荒之路。有年回收物價格起落大，回收商都虧本，他一度想停辦尾牙，結果有名男子看了聯合報的報導，到回收場留下一包10萬元台幣現鈔，希望他不要停辦，讓游國書也紅了眼眶。

每年辦尾牙宴，游國書都會尋找適合地點和路線，三輪車不便通過的地下道、快速道路附近的餐廳都會放棄；今年尾牙宴16桌，與往年不同，三輪車數量少了。游國書說，近年回收物價格差，年輕人不願拾荒，不少老人在子女勸說下停止拾荒。

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