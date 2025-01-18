四接環評過初審 「建議通過、不同意開發」兩案併陳

環境部17日召開台電協和電廠更新改建計畫（四接）第六次環評初審，歷經近九小時馬拉松會議後投票，最終以9比1壓倒性票數，決議以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查。(記者胡經周／攝影)

台電協和電廠更新改建計畫（四接）昨召開第六次環評初審，然而反對四接的團體與民眾不滿諸多問題未被釐清，拒絕離場導致無法進入閉門會議，在近九小時馬拉松 會議後，十名環評委員經投票 ，最終以九比一壓倒性票數，決議以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查。

由於環評大會委員組成，官方占優勢，外界也認為此舉形同「保送」四接環評過關。

對此，守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，環境部長彭啓明日前說，四接環評將秉持專業審查和擴大參與，讓小組燃起一絲希望，相信有機會充分討論，但昨天疑慮未好好討論、就達成倉促送大會的結論，無法再相信環境部不是經濟部的小弟。

彭啓明表示，投票前，出席的十位委員均表示資訊已經足夠判斷，至於沒辦法釐清的部分，會請台電多進行社會溝通並補正，四接案究竟過與不過，環委會在大會中以專業做出最後決議。

四接環評初審昨天上午在環境部登場，守護外木山行動小組號召民眾站出來反四接填海造陸，多個環團也到場力挺；台電、經濟部則是在會前大動作動員工商界、里長「挺四接」，光是登記發言民眾就多達55人，正反雙方對決。

近九小時的審議中，發言民眾在天然氣 接收站對國安、操船安全等許多議題上的疑慮未消，也質疑很多有關天然氣有助減排的研究，背後都是石化業者贊助，難以服人；此外，反方推派委員、中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫因有其他行程未能與會，現場民眾認為不應再繼續審查，要求全案延後再審。

當環評會議進入最後的閉門會議階段，監督施政聯盟召集人陳椒華認為很多問題都沒有被回答，要求開發單位須具體說明，但當環評委員建議將問題說明、台電一次性回覆時，陳椒華拒絕該提議，環委也不滿議程受干擾，現場火藥味一度濃厚。

由於議程無法按照程序進行下去，經委員提案並經委員附議採甲（補正再審）、乙（建議通過環境影響評估審查、建議認定不應開發）兩案進行投票表決，最終以一比九票數贊成採乙案，兩案併陳送環評大會審查。

環境部表示，台電須在4月30日前，針對昨天委員、專家學者及相關機關等所提意見以書面答覆送到環境部，大會時間等台電送件後才會開始安排。