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蛇年寵物蛇看俏 店家備貨進口多種幼蛇

記者簡慧珍、游振昇、江良誠／台北29日電
玉米蛇顏色柔和，性情溫和，被視為入門蛇種。（記者簡慧珍／攝影）
玉米蛇顏色柔和，性情溫和，被視為入門蛇種。（記者簡慧珍／攝影）

近年都市化人口居住密集，叫聲越小、越不膩人的寵物越受歡迎，蛇就是其中一種，隨著生肖蛇年到來，寵物店預估養蛇當寵物的人會增加，已進口多種幼蛇待價而沽。生態保育界人士建議，最好不要飼養大型蟒蛇，萬一不想養將成棘手問題。

台灣人飼養寵物種類多樣化，寵物店也專業化，爬蟲類寵物店陳姓業者說，爬蟲類在台灣寵物市場占比約7.1%，但沒較詳細數據顯示蛇類的占比，已知蛇類購買占比僅次於守宮類，是台灣人第二喜愛的爬蟲寵物，受歡迎的依序是玉米蛇、球蟒、王蛇、豬鼻蛇，顏色不可怕甚至長相有點可愛。

陳姓業者說，民眾選擇玉米蛇原因有三，包括成蛇體型不大，可安全飼養在爬蟲箱、價格相對別種蛇類便宜，一般人負擔得起、玉米蛇會像貓和狗一樣跟飼主互動，迄今幾乎沒攻擊人類的案例。

豐原市寵物店業者表示，通常買蛇的是特定族群與喜歡兩棲類的人，今年是蛇年，預估今年買蛇當寵物的人會增加，店內先進口多種幼蛇，目前寵物蛇詢問度較高有球蟒和王蛇，還有顏色漂亮的莫哈維、黑淡彩，和價格稍高的黑白雪花王蛇。

業者指出，球蟒和王蛇較溫馴，如果從小養到大性情更穩定，被很多人當入門蛇。養蛇要注意溫度，天寒需加熱墊保溫，因蛇類喜愛躲藏和乾淨，飼養箱內最好有個躲避空間讓牠有安全感，保持整潔以免讓牠想離開。

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