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雙北燈會 新北送蛇燈精靈提燈 台北推優惠遊程

記者李定宇、楊正海／台北29日電
新北小提燈一般版蛇燈精靈（前）結合2025雙北世壯運主視覺，特別版「蛇奇寶貝」（後）以招財貓為理念。（記者李定宇／攝影）
新北小提燈一般版蛇燈精靈（前）結合2025雙北世壯運主視覺，特別版「蛇奇寶貝」（後）以招財貓為理念。（記者李定宇／攝影）

新北市長侯友宜日前宣布新北燈會於2月1日在新北大都會公園登場，有12公尺高巨型科技靈蛇主燈、四公尺大型夾娃娃機造型裝置。台北燈節則在2月2日正式開展，北市觀傳局推出15條「台北悠遊行」行程，推薦國內外旅客探訪。

新北燈會為期16天，規畫10大主題燈區，今年主燈「靈蛇獻瑞」由12公尺巨型靈蛇結合網紗投影技術，每半小時展演240秒，透過結構特效，營造出蛇頭動態效果。

燈節期間有3000個小提燈免費領，侯友宜表示，一般版蛇燈精靈結合2025雙北世壯運主視覺，有多種玩法，可提、可拉，提燈滾輪還能取出當作骰子。特別版「蛇奇寶貝」則以招財貓為理念，做出擺動式燈組，為民眾招來好運。

民政局表示，蛇影迷宮燈區以貨櫃作為蛇身，打造出迷宮環境，在不同的貨櫃中，更藉由鏡牆、光影、立體彩繪打造出不一樣的遊戲體驗。日韓迎新燈區則首度與人氣IP合作，以鳥居、年畫、韓屋等元素設計可愛日韓風燈組。

2025台北燈節將在西區璀璨登場，帶來豐富多元的賞燈體驗。圖為2024台北燈節。...
2025台北燈節將在西區璀璨登場，帶來豐富多元的賞燈體驗。圖為2024台北燈節。（圖／北市觀傳局提供）

台北燈節1月24日起將率先點亮城市光廊，觀傳局指出，這次燈節活動範圍涵蓋捷運北門站至西門站中華路一段，向南延伸至西本願寺，觀傳局結合賞燈及北市熱門景點規畫15條行程，包含半日遊、一日遊及二日遊路線，也攜手旅宿業者推出包括住宿折扣或升等房型、延後退房及贈送早餐等優惠。

侯友宜 大都會 捷運

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