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網路助長濫交…性病低齡化 台青少女染梅毒10年暴增53倍

台灣新聞組／台北16日電
國教盟與立委呼籲，性病低齡化問題浮現，青少年性病防治刻不容緩。(記者廖靜清／攝影)
國教盟與立委呼籲，性病低齡化問題浮現，青少年性病防治刻不容緩。(記者廖靜清／攝影)

國教行動聯盟昨指出，台灣青少女感染梅毒於10年內增加53倍。青少年性觀念開放加上網路交友盛行助長濫交，導致性病低齡化問題浮現，警方呼籲網路交友應注意自身安全，勿輕易與他人發生性行為。

衛福部疾管署表示，梅毒屬性接觸傳染病，隨著網路發達、年輕人性觀念開放兩大因素，且新冠疫情後，民眾檢查順利，依統計發現，2021至2023年梅毒病例數逐步上升，目前也與教育部合作針對年輕族群積極衛教宣導。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，青少年性病日益嚴重，且數度快速暴增，在淋病部分，在過去12年間，10至19歲男女青少年感染淋病增加7倍，等於每10萬人中有50.34人感染。其中，10至14歲女性感染病例高於同齡，顯示女性感染增長快速，而且走向低齡化。

另外，梅毒總病例數在2012年至2024年間增長了近4倍，且女性病例增長速度遠高於男性。相較淋病，梅毒的低齡化與女性病例急速增加更為明顯。10至14歲女性呈現近9倍增長，15至19歲女性竟以53倍增幅，從4例增至211例。王瀚陽認為，青少年罹患性病的數字反映了家庭與學校在性教育上的缺失。

疾管署發言人曾淑慧說，台灣2019至2023年近5年梅毒通報確定病例數，分別為9400例、8800例、9413例、9707例、9941例，患者以男性為多，男比女約為5比1。去年截至11月計8883例，其中男性7019例，占79%；女性1864例，占21%，相較2023年同期9172例，下降3%，其中男性下降6%、女性則上升10%。

至於，台灣先天性梅毒通報，曾淑慧說，包括2019年2例、2020年2例、2021年1例、2022年2例、2023年2例皆已完成治療，而去年截至11月計3例，也已接受治療追蹤；病例數小幅增加原因，研判是國際整體趨勢，如歐美、加拿大等國家女性梅毒及先天性梅毒確定病例數驟升，台灣先天性梅毒通報病例數呈略微上升趨勢。

曾淑慧說，目前針對梅毒防治為持續進行疫情監測，強化醫療院所通報作業，通報資料有個案臨床症狀、檢驗結果及懷孕狀態等，以提供病患治療、衛教諮詢及回診追蹤等防治措施。她說，自2021年12月起透過傳染病通報系統，針對15至49歲育齡婦女梅毒通報確診個案，勾稽每日孕婦產檢資料，針對感染梅毒的懷孕婦女進行追蹤及管理，降低母子垂直感染的風險。

立委陳昭姿表示，台灣青少年的總人口數每年顯著下降，但是青少年性病增加的比例卻逐年攀升，顯現性健康教育普及不足，政府應該從源頭擬訂防治計畫，強化學校與家庭教育的連結。她強調，孩子為什麼不敢、不願開口求助，主因是大眾對性傳染病的汙名化或偏見，如果有完善的隱私保護及諮商制度，就能放心接受治療。

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