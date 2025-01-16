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帶兵重視信任、意願、數據 中華隊總教練解密12強心法

記者蘇志畬／專訪
曾豪駒領軍中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，接受專訪分享喜悅。(記者林伯東／攝影)
曾豪駒領軍中華隊奪下世界12強棒球賽冠軍，接受專訪分享喜悅。(記者林伯東／攝影)

翻過世界12強棒球賽冠軍這一頁，中華隊總教練曾豪駒帶兵的三個關鍵字「信任」、「意願」、「數據」，都能成為未來中華隊參考；為迎接2月世界棒球經典賽資格賽，曾總早已將心態歸零，邁向全新篇章。

中華隊在世界12強賽拿下冠軍過程中，球員、教練最常提及「信任」兩字，因組隊之初就不被看好，最終殺出重圍奪冠，曾豪駒說：「信任、相信是最初的出發點。」

回顧這支中華隊的誕生，曾豪駒表示，球員、教練間要能夠彼此信任，加上每一隊菁英聚合在此，沒有信任就難以統合出同一個方向，一起向前行。

去年挑選12強名單時，曾總指出「意願」的重要性。他進一步解釋：「每個人從小到大都想穿上這件球衣，但如果又非常有意願參加這次賽事，那我相信，無論他做什麼或我們做什麼，一定是沒有後顧之憂的往前衝；如果選手發自內心想參加這個比賽，他會很珍惜。」

曾豪駒認為，奪冠經驗若要給未來中華隊參考，意願會是一個關鍵字，「要珍惜每一次參加中華隊的機會，可能是第一次也可能最後一次，呈現你的拚勁及想要贏球的態度。」

數據面不僅知彼，更要知己。曾豪駒透露，從最初80人名單就開始建置資料庫，才能找到適合人選，但在陷入兩難時，就看選手重要時刻的成功率，也就是所謂關鍵一擊。他以得點圈打擊率為例，需要參考當下分差，才知道選手在緊要關頭的表現。

中華隊在12強賽中，以9戰10轟的火力奪冠，出乎曾豪駒預料。賽前，強調球棒控制力，關鍵其實是本壘板紀律，「在選球過程中能耗損投手多少球？能夠一直纏鬥，選掉不該打的球，機會就高。」曾豪駒這麼說。

回顧去年一整年，曾豪駒思考片刻後給出的個人年度代表字是「零」。他說：因為一切從零開始，最後一切歸零。

拿下世界冠軍不可能沒有喜悅，但曾總認為不需沉浸於此，馬上就有下一個階段的任務要做，他也將繼續率領不同風貌的中華隊，再拚經典賽門票。

曾豪駒小檔案
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