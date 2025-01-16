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曾豪駒曝「手比愛心」 幫球員減壓 壓力時用這2字化解…

記者蘇志畬／專訪
世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪。(記者林伯東／攝影)
世界12強棒球賽總教練曾豪駒接受專訪。(記者林伯東／攝影)

「謝謝你們願意相信你自己。」曾豪駒去年帶領中華隊在東京巨蛋打完美好一役，賽後最記得跟選手說的就是這一句，當球員低潮時，他扮心靈導師抒發壓力，自己的壓力則用「專注」2字化解。

世界12強棒球賽組訓過程，中華隊在不被看好中成軍，選手也難免遇到低潮，曾豪駒告訴球員：「在不好的時候，你心裡去轉個念，不要執著在不好的地方，還有其他優勢。」結果所有野手都有安打、投手出賽兩場以上的貢獻值。

曾豪駒在動作上也用「手比愛心」、「被選手撞胸後的誇張反應」幫助球員減壓，他笑說：「我如果很嚴肅，他們會覺得壓力很大，不能犯錯。」曾總認為，國際賽就是只有一次、專注這一次，不管結果好壞，全隊都全力以赴。

曾豪駒當然也有壓力，他有自己的舒壓辦法，「只要專注在場上選手的一舉一動，就不會想到壓力。」雖說打不好會認為是教練責任，「但這是外界給你的，自己思考好作戰方向，怎麼調度、擬定策略，其他想法就不會干擾你。」

中華隊選手也有不少貼心舉動，朱育賢拿著冠軍戰勝利紀念球交給曾豪駒，開賽首戰擊敗南韓後，「終結者」吳俊偉也把球轉送總教練。曾總說：「可能大家第一次合作，沒那麼熟悉，但他們就會去想這些小細節，我覺得選手都滿可愛的。」

最後收穫勝利果實，也誕生曾豪駒的感動時光，當他知道姊姊特地飛到日本為自己加油，就為可能一輩子只有一次親眼見證的機會，更重要的是，姊姊跟他說：「我不是一個人，我是帶爸爸來。」讓曾豪駒知道，自己能讓天上的父親感到驕傲。

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