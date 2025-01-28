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沒有現金流概念 專家：台灣退休金制度不及格

記者仝澤蓉／台北報導

根據美國人力資源顧問機構美世（Mercer）與特許金融協會（CFA）公布的「2024年Mercer CFA 全球退休指數」，台灣再度拿了個C，總指數53.7，在48個受評比的經濟體當中排第39名。

「C是倒數第三等級，也就是跟越南、印尼等國站在一起」，中華民國退休金協會副理事長楊曉文說。

根據美世公布的報告內容，台灣退休金制度在三大指標組成項目，即充足性（Adequacy）、永續性（Sustainability）、完整性（Integrity），在占權重最高的充足性一項，僅得46分。

楊曉文直言，就是因為我們退休金制度設計，在現金流概念和政府的支持方面較為欠缺。

楊曉文認為，準備退休金一定要有終身現金流才可以。她以自己高齡95歲的父親為例，因為有一筆政府退休金，雖然金額不高，但是每年都能領到，讓父親的退休生活很安心。

中華經濟研究院第三研究所所長黃勢璋說，退休金來源不能只靠政府，一定要讓民眾主動投入，「我們要有一個政策工具讓民眾主動投入，那就是TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」。

楊曉文說，金管會正在推動亞太資產管理中心，這個政策要成功，很重要的一點就是要有金流，「如果開放TISA，這股退休金投資規模將不容忽視，會是亞太資產管理中心的一大助力」。

金管會規畫中的TISA，旨在提供制度誘因，鼓勵民眾積極投資儲蓄，但由於無法爭取到財政部額外增加稅負優惠，金管會暫時能提出的「牛肉」，僅有手續費優惠，及財政部主動協助計算每一帳戶投資收益可享的既有稅負，不過，也被外界質疑很難成功。

對此，楊曉文提出了她的建議，「把現行勞退自提6%的遞延課稅優惠，轉給TISA用，這樣你（政府）沒有多給我，我也沒有跟你多要」。

楊曉文認為，TISA有助國人充實第三層退休金，尤其是當全世界都在因應長壽風險，大家只靠第一層（指主要由政府提供，如勞保、國民年金）跟第二層退休金（指雇主提供，如勞退）是不夠的，一旦自己存的第三層也存的不夠，更難發揮複利效果，最好的方式，就是政府點火。

退休金 投資 儲蓄

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