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風機退役潮／發電20年再裝新機？澎湖居民：全村都會拚命

記者侯俐安、黃婉婷、游昌樺／專題報導
澎湖中屯風電運轉逾20年，圖中建築原為羊舍，在風機建起來後荒廢棄用。（記者余承翰／攝影）
澎湖中屯風電運轉逾20年，圖中建築原為羊舍，在風機建起來後荒廢棄用。（記者余承翰／攝影）

強勁的東北季風讓草木幾乎貼平地面，已停機的風機葉片卻文風不動。這裡是澎湖縣白沙鄉中屯村的風機公園，台電規畫今年4月風機除役後，原址更新機組，居民卻不領情，揚言抗爭到底。但更棘手的問題是，八座風機、24支葉片除役後，該如何處理？

八座高約46公尺的風車塔坐落在中屯北邊，聳立在空蕩的牧羊圈社兩旁，周邊景色大多是乾枯的樹林。中屯風機2001年10月商轉，如今不再轉動，鏽蝕的葉片正如高齡化的中屯村，未來命運盡是未知數。

「發電20幾年，可以了，再裝新風機，全村都會拚命！」白沙鄉民代表會副主席許龍聰說，中屯曾是澎湖絲瓜主要產地，風機的低頻噪音卻讓人難以居住，農民不再耕作，牛、羊死了一片，如今年輕人外移、老一輩凋零，好不容易盼到風機除役，只希望趕快遷走，讓村落重新振作。

中屯村的反彈是台灣推動綠能以來，各地爭議的縮影。但是在環評會議上，環評委員更在意的是台電如何處理首例退役風機，怎麼拆？拆下來的廢棄物如何處理？

環境部盤點，2030年至2050年，總共將產生9.4萬噸廢棄葉片，2050年之後每年將多達1萬公噸。中屯八座風機回收方式將是一切的起點，深具指標意義。

台電再生能源處處長蔡英聖說，風機拆除後，塔架、電力設備可以回收再利用，風機葉片、機艙外罩卻因為是玻璃纖維與樹脂製成，回收再利用技術還不成熟，成本高也不具經濟效益，加上葉片量體大，光是搬運就十分困難。

行政院淨零碳排12項關鍵戰略中，第八項「資源循環零廢棄」就包含風機葉片如何循環再利用。環境部長彭啓明表示，20年之後容量達到8MW的風機，量體才會真的龐大，但相信循環再利用的技術一定會起來，「我不認為會變成廢棄物，一定會再利用」。

環境部正在修訂資源循環促進法，預計今年上半年上路。環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，新法將明確規範風機葉片、光電面板，從源頭收費到廢棄處理，全面督導監管，從產品源頭設計就要考慮到回收。

環境部也委託工研院研究可行方式，不過根據該研究，國內外雖有開發出可回收葉片，卻尚未商業化。至於舊葉片回收，愛爾蘭製成人行天橋、丹麥製成自行車停車場，德國、美國已開始以水泥窯方式去化，但國內外都還未成氣候。

台電為避免挖填土方，在環評中承諾，「將視除役當時已商業化之回收技術，以不掩埋方式處理。」

然而，中屯風機等不到回收技術商業化，今年4月就要除役。台電必須與時間賽跑。

葉英聖表示，台灣地狹人稠不適合破碎掩埋，環境部與台泥也曾合作以水泥窯燃燒，但一支葉片長如飛機機翼，光是載送到處理廠就是大工程，交通成本既高又耗能，更好的方式是就地裂解。

台電近來委託業者測試，卻開啟另一條漫漫長路。

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