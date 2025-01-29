長者別畏懼科技 林媽利年逾80歲仍勤跑實驗室

台灣輸血醫學之母林媽利。(記者李樹人／攝影)

被譽為台灣輸血醫學之母的林媽利，一手催生台灣捐血系統，建立血庫、輸血等作業評鑑，80多歲的她仍在淡水馬偕實驗室帶領子弟兵鑽研輸血醫學、族群研究，仍對人生充滿熱情。

「不管活到幾歲，都希望我的人生是有意義的。」林媽利也致力於台灣本土分子人類學，在2800多個古代遺址中，找到先人遺骸，透過DNA 研究，了解3000多年前台灣祖先到底從何而來。

希望女兒憑藉著血液遺傳學的特殊才能，讓二二八 死亡受難者找到回家的路，是父親臨終前念茲在茲的願望。林媽利年逾七旬開始投入這項艱辛工作，但要取出亂葬崗遺骸檢驗，必須呈送公文至法務部，取得檢察官、眾家屬同意，始能開棺驗屍，忙了幾年進展有限，難度太高，最後只能放棄。

輸血醫學、分子人類學是林媽利專長學術領域，但她最熱愛的還是無師自通的繪畫，在創作過程中釋放壓力，心靈獲得療癒，只要手指還能動，就會繼續畫下去。從水彩繪畫至版畫、蜂蠟畫、玻璃彩繪，挑戰愈來愈高，她樂此不疲，前幾年舉辦畫展，所得100多萬台幣捐贈輸血學會。

另一個所愛，是體重8公斤的14歲愛狗Pedro。林媽利看著牠眼中盡是溫柔，她說養寵物 麻煩但也充滿樂趣。她回到家時，總習慣喊著「Pedro來，讓阿嬤抱抱」，心情頓時愉悅起來。

林媽利也善用手機科技，常請教年輕夥伴，「老年人不要畏懼科技，應該善用科技，讓生活更充實、有趣」。