健保新制今年上路 鎖掛號、延遲手術恐成常態

健保南區分局實施「醫院總額分區共管」，由醫院嚴格控管點值，數字亮眼，但當地某醫院醫師投訴，欲幫患者排電腦斷層掃描，竟需等五個月，擔心該制度全面上路後，引發民怨。此為高階電腦斷層掃描儀，與新聞無關。(本報資料照片)

衛福部健保 署今年推動「分區總額合理成長管理」制度，希望落實分級醫療、改善健保點值。然早幾年實施此措施的南區卻有醫師抱怨，患者就醫權益受損。民間監督健保聯盟發言人滕西華擔心，全面上路後，情況恐持續惡化，醫院鎖掛號、延遲手術，恐成為常態。

部分醫師提出「分區總額合理成長管理」所引發後遺症，衛福部健保署醫務管理組長劉林義表示，沒有制度是完美無瑕的，醫院若遇到問題，應循行政程序，向醫院總額分區共管會議提出討論。

劉林義表示，這項制度屬於前瞻式預算 ，希望在健保總額有限下合理運用，給予各家醫院不同的成長率，並保障急重症、腦血管疾病、生產及癌症 治療等剛性需求給付，讓醫院可以合理地成長。

滕西華表示，醫院總額分區共管試辦計畫採取斷頭式給付，要求醫院自行管理總額，看似民主公平，卻是健保署想保障健保點值的掩耳盜鈴政策，根本就是打假球。即將全面上路，迄今卻尚未公布細則，也無配套措施，外界霧裡看花。

滕西華擔憂，未來延遲治療及檢驗檢查的案例將愈來愈多，可能成為普遍現象，尤其到了第三季、第四季，醫院估算該季點數即將額滿，就開始鎖掛號、大砍門診患者人數，並提醒醫師少開高單價檢驗項目、昂貴藥物。

此外，醫院將鼓勵病患自費，如果選擇自費項目，不用健保，就可優先排刀、安排檢驗檢查。如果患者堅持健保給付，就可能等上一段時間，要是膝關節置換手術等沒有立即生命危險的醫療行為，等待時間更久，將延至下一季。

新制上路後，若成效不佳，將引發民怨，滕西華建議，健保署應加強管理及核刪，透過人工智慧分析醫療大數據，留意各大醫院患者嚴重度的變化，如隨著季節而有所改變，到了下半年開始減少收治重症病人，少開昂貴新藥，就應給予懲罰。

醫改會執行長林雅惠持同樣看法，她表示，新制上路後，健保署最重要工作為研擬相關指標，嚴密監控，才能保障民眾就醫權益。如醫院故意延遲檢驗檢查、手術，拒收重症個案，將病人轉至其他醫院，健保署應該擬定懲處機制，予以重罰。