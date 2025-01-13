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飲食不均導致又窮又胖 單親媽與2兒成了弱勢家庭寫照

記者王慧瑛、江婉儀／新北13日電
台中42歲張姓單親媽帶兩個兒子租屋雅房，因長期餐食不均衡，母子體重都偏高。(記者黃仲裕／攝影)
台中42歲張姓單親媽帶兩個兒子租屋雅房，因長期餐食不均衡，母子體重都偏高。(記者黃仲裕／攝影)

「我也想飲食營養均衡，但經濟能力有限，只能有什麼吃什麼。」家扶扶助家庭、台中42歲單親媽張姓婦人和兩個兒子的體重都過重，「飲食不均導致又窮又胖」成了她家的寫照。她說，常吃善心人士捐贈的麵條、料理包、泡麵

張姓婦人丈夫10年前罹癌過世，當時小兒子僅6個月大，張婦獨自拉拔二子長大，目前長子讀國一、小兒子讀小四，一家三口蝸居在台中市大肚區不到10坪的雅房。她原是物流業理貨員，四年前左腳靜脈曲張手術，術後引發蜂窩性組織炎，再經歷一次手術後成長短腳，鮮少下樓。

她說，父母、祖父母都是糖尿病患者，三代飽受糖尿病之苦，母親截肢，她持續服藥控制，擔心二個兒子也患糖尿病，因此有注意孩子餐食，有時孩子吵著想吃零食，她提醒孩子「不要亂花錢」，也是怕孩子滿足口腹之欲吃出問題。

張婦一家三口靠低收入戶津貼等社福資源度日，二個孩子每月領取家扶中心認養金，原本每個孩子每月各領1700元(台幣，下同，約51美元)，去年社工訪視後，考量孩子正在成長，協助調高為每人3400元，等於每人領取四份認養金。她說，扣掉每月房租7500元(約226美元)，要控制每周買菜錢不超過1500元，但孩子逐漸長大、寒暑假在家用餐次數增加，加上物價上揚，荷包壓力不斷上升。

一道豆芽菜、一盤煎蛋、放雞頭及雞屁股熬煮的蔬菜湯，是新北市板橋區65歲林姓男子與孫子「小威」的晚餐，小威很喜歡爺爺大火快炒的豆芽菜，認為是鐵板燒等級的料理，煎蛋也吃不膩。

林姓男子是單親爸爸，獨自拉拔兩個兒子長大，但兒子在八年前相繼離世，孫子的生母也在四年前往生，祖孫倆自此相依為命，租用老房子的一樓，房租7000元(約211美元)，同睡一張床，屋裡沒書桌，吃飯、寫作業都在餐桌解決。

他很重視孫子營養，每周洗腎三天仍打起精神煮晚餐，常做煎蛋為孫子補充蛋白質，考量豬肉、雞肉太貴，常買二尾大吳郭魚分八餐食用。他很欣慰孫子乖巧，體恤家境不好，物欲不高，他總告訴孫子「吃點苦沒關係，夠吃夠用就好」。

小威就讀國中二年級，是新北「幸福晨飽早餐補助計畫」扶助對象，祖孫會用這份資源到超商換豆漿、牛奶，新北家扶每月除給1700元認養金，還提供四至六張待用餐券，林男會去換肉夾饃、梁社漢便當等外食，讓孫子換換口味。

低收入 超商 泡麵

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