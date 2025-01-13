物價飛漲…台弱勢家庭逾半餐費困窘 26.4%把三餐變兩餐

新北市板橋65歲林姓男子和讀國中的孫子相依為命生活，他頂著寒風，在住家門口昏暗燈光下，烹炒爺孫倆的晚餐。(記者侯永全／攝影)

台灣物價飛漲，弱勢家庭負擔更顯沉重。家扶基金會去年底對扶助的弱勢家庭問卷調查，自覺伙食費有困難的家庭高達54%，26.4%的家庭以「三餐變兩餐」減少支出，逾三成家庭覺得孩子營養不足，情況嚴重。

家扶基金會長期推動認養制度，目前全台有10萬8000多名認養人提供14萬3000多份認養金給4萬4000名兒童。長期以來，台人認養情況踴躍穩定，但受物價上揚影響，許多受助童必須增加被認養份數才能維持基本生活需求。

祖父母及雙親過世、獨自生活的新北市一名高中三年級學生「小偉」，受到物價上漲等因素影響，去年中旬他需要協助的認養金額增加，全國其他類似案例也不少，家扶一度出現短缺上千份認養數的窘境，是認養計畫運作50年來首度出現認養人缺口。

這些弱勢家庭受通膨影響有多大？家扶基金會去年底針對受扶助的弱勢兒少家庭問卷調查，59%的家庭認為負擔孩子教育費常出現困境；有54%家庭表示負擔伙食費有困難；26.9%的家長擔心每月伙食費不夠用；26.4%需採取三餐變兩餐等方式節省餐費；另有30.6%家庭覺得孩子餐食營養很少獲滿足。

兒盟發言人李宏文指出，常有人問「台灣還有孩子會餓肚子嗎？」兒盟2018年調查發現近6成弱勢家庭餐食來源不穩定，2022年兒盟再度調查照顧及服務的逆境家庭，35.7%的孩子面臨飲食不穩定或營養不均問題，近兩年雖沒再做同一主題調查，但經歷疫情 、通膨、物價高漲，弱勢家庭飲食不穩定或營養不均困境恐更嚴峻。

「貧窮孩子患肥胖症比率上升，營養不均比營養不足的問題更棘手。」新北家扶中心主任林夢萍觀察，這些弱勢家庭為快速充饑，常煮麵打發一餐，一家人擠在缺乏廚房或冰箱的套房或雅房做菜不便，「生活環境影響健康」。

林夢萍說，家扶透過採買訓練等課程，引導受助家庭在有限資源中，買得巧、吃得均衡，避免健康陷入「弱弱循環」困境。