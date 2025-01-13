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「帶亡父衣進球場觀賽」小六生故事凸顯弱勢兒的無依

記者邱瑞杰／基隆13日電
「寬寬」在爸爸病逝後，帶著爸爸的衣服和照片到籃球場看他比賽。(圖／李卓彥提供)
「寬寬」在爸爸病逝後，帶著爸爸的衣服和照片到籃球場看他比賽。(圖／李卓彥提供)

北台8縣市「幸福保衛站」政策，讓遇家庭變故等急難的孩童，不至於餓肚子。在基隆市安樂區還有熱心老師、家長和餐飲商家，因為一件催淚的個案，自發性串起安全網，希望接住更多學區內的弱勢學童，都能隨時享有熱食，不再挨餓。

原本在汐止就讀的小六生「寬寬」，因為生病的爸爸要躲債主，搬到基隆租屋，去年9月轉學到基隆市建德國小。開學約一個月，王姓導師察覺他沒啥精神，詢問後才知他的爸爸3天前住院，他和讀國中的哥哥早、晚餐都沒著落，一整天只在學校吃午餐。

王姓導師和其他老師輪流買早餐給寬寬， 再讓他帶學校午餐回家當晚餐，先解決眼前的三餐問題。當時的建德國小家長會長李卓彥得知情況後，又洽商在學校附近開自助餐店、賣魷魚羹、賣麵的友人，讓寬寬隨時可去用餐，他會每月結帳。

李卓彥說，寬寬是很貼心的孩子，寬爸每周要去基隆長庚醫院洗腎3次，寬寬常陪伴攙扶。得知有可以去吃飯，還問他能不能領兩份，因為哥哥也沒得吃。他回說，全家人都可以去吃，讓他安心。

解決了吃飯問題，李卓彥身兼建德國小籃球隊的教練，他鼓勵寬寬加入球隊，希望他能練球交朋友，讓心情更好一點。今年參加基隆中小學聯賽期間，寬爸病逝。寬寬把爸爸的衣服披在椅背，並放上爸爸的照片，讓爸爸在場邊看他打球，當天不少人看了揪心。

寬寬的家原是新北列冊的低收入戶，爸爸帶著兩兄弟搬到基隆後，安樂區長簡翊哲專案辦理銜接作業，加速社會福利補助發放作業。寬寬和他的哥哥的餐費原由李卓彥埋單，後來簡翊哲找了8家餐飲店，同意免費供餐給寬寬和他的哥哥，不用再讓李費心。

基市府教育處代理副處長楊永芬說，基隆市的學校午餐，弱勢學生免費，寒暑假不供餐，會另發台幣60元午餐券。基隆與北台8縣市共同執行幸福保衛站計畫，18歲以下學童遭遇急難，可到四大超商領取台幣100元為餐食，食量較大者也以吃飽為原則，市府會全額支應。

楊永芬表示，碇內國小今年初有兩兄弟，因家中主要照顧者生病，吃飯臨時無著落，就是靠到超商用餐度過緊急危難時刻。

今年暑假期間，有超商店員發現王姓小學生在店外徘徊，主動關懷才他因父母離異，阿嬤隔代教養，三餐不正常。

楊永芬說，當天店員讓他在超商吃便當，並透過幸福保衛站機制回報市府後，社會處、教育處追蹤了解後，配合學校關懷輔導及社會福利中心資源，讓這名學生可以更安心地生活和求學。

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