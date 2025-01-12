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「永遠的上尉」 抗戰英雄朱安琪102歲辭世

記者李人岳／台北12日電
最後一位曾參與對日抗戰的空軍飛行員朱安琪辭世，享嵩壽102歲。中華民國空軍司令部在官方臉書發文，緬懷朱安琪義無反顧地回國參戰的精神。（圖／中華民國空軍司令部臉書）
最後一位曾參與對日抗戰的空軍飛行員朱安琪辭世，享嵩壽102歲。中華民國空軍司令部在官方臉書發文，緬懷朱安琪義無反顧地回國參戰的精神。（圖／中華民國空軍司令部臉書）

有「永遠的上尉」稱號、最後一位曾參與對日抗戰的中華民國空軍飛行員朱安琪1月8日在美國辭世，享嵩壽102歲。朱安琪為美國華僑、抗戰爆發後自願回到中國參戰，國軍空軍司令部11日在官方臉書發文，緬懷朱安琪義無反顧地回國參戰的精神。

朱安琪1923年出生於加州屋崙，為美國華僑第二代，1937年抗戰爆發，他雖語言不通仍然回到中國，以16歲虛報年齡考入空軍官校11期，1941年畢業時年僅19歲，成為最年輕的空軍飛行員，隨即投入對日軍作戰。朱安琪在抗戰期間曾赴新疆接收蘇聯援助的I-16戰鬥機；並在戰鬥部隊執行72次以上任務，參加過常德會戰、中原會戰、衡陽保衛戰、豫西鄂北戰役、湘西戰役等重要戰役。

抗戰勝利後，朱安琪仍留在軍中投入國共內戰，曾經冒險駕機進入共軍包圍的城鎮中救出被擊落的年輕隊友，也就是日後的參謀總長陳燊齡一級上將；不過沒過多久朱安琪自己也遭擊落被俘，雖因美國華僑身分很快獲釋但也被停飛；最後以「免職留籍」名義回到美國。空軍史作家王立楨形容，由於朱安琪從未辦理任何退役手續，因此理論上他仍是中華民國的空軍上尉。

回到美國後的朱安琪仍關心空軍事務，號召組織「僑美中華民國空軍同學會」擔任會長40多年，每年與筧橋校友聚首。1999年10月，朱安琪接受時任美國總統柯林頓的邀請，在白宮接見了包括他在內的與美軍一起參加過二戰的華裔老兵，表彰他們對和平作出的貢獻。2015年7月，朱安琪以93歲高齡特別回台出席紀念抗戰勝利70周年活動，還回到空軍司令部演講，分享抗戰經歷，勉勵新一代空軍官兵傳承忠勇軍風，捍衛領空安全。

朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（本報資...
朱安琪（右）曾於2015年以93歲高齡回台參加抗戰勝利70周年紀念活動。（本報資料照片）

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