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公教團體怨退休金遞減 要求所得替代率與警消衡平

記者屈彥辰／台北11日電
警察年改人員人事條例修法後，警消退休所得替代率可提升至80%。多個公教團體昨舉行記者會，要求政府停砍公教人員退休金，讓公教所得替代率與警消人員衡平。（記者林俊良／攝影）
警察年改人員人事條例修法後，警消退休所得替代率可提升至80%。多個公教團體昨舉行記者會，要求政府停砍公教人員退休金，讓公教所得替代率與警消人員衡平。（記者林俊良／攝影）

「警察人員人事條例」修正案三讀通過，警消退休所得替代率提升至80%。多個公教團體昨舉行記者會，要求政府停砍公教人員退休金，讓公教所得替代率與警消人員衡平。

中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會、全國退休教師聯盟、台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會等團體昨到立法院舉行記者會表示，非警消公務人員退休金每年遞減1.5%，所得替代率將降至60％，相對剝奪感嚴重，應立即停砍公教人員退休金，調整公教人員所得替代率，與警消人員衡平，以符公平。

全國公務人員協會理事長高誓男表示，政府以正義為名推行年金改革，卻是不公不義又違法違憲，年金改革之初，政府強調軍公教勞一律改革，之後卻排除勞工，軍人也跟公教脫勾，又跟警消脫勾，勞工部分未有合理改革，甚至說撥補是種改革，既然如此，當時為何要強制砍軍公教退休金？公教人員不期待能完全跟警消一樣，但希望能衡平。

公教軍警消聯合總會榮譽總會長劉盛良表示，中華民國有今日成就，是這群軍公教警消人員貢獻，這群人當時考取公務員有信賴保護原則，由於近來政治環境變化，公教人員被汙衊成米蟲，這種霸凌令人看不下去，公教軍警消人員為國貢獻，退休後撫卹一定要予以公平待遇。

公教團體也要求，建立定期檢討調整機制，檢討所得替代率，調整時應考量生活成本、通貨膨脹及社會經濟狀況；此外，也應考量將軍公教退休金制度與其他社會福利系統整合，例如國民平衡年金、醫療保險、失業保險、長照制度等，減少退休人員的經濟及生活壓力。

退休金 勞工部 醫療保險

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