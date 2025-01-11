我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格2度赴佛州見川普 穿西裝打領帶畫面曝

野火肆虐 湖人、快艇周六比賽延期 NBA捐100萬美元救災

台灣中部麻疹確診+3 造謠北榮麻疹大流行 調查局逮1嫌

台灣新聞組／台北11日電

台灣爆發麻疹群聚事件，近日網路社群Threads傳出「台北榮總麻疹大流行，門診的Ｎ95都戴上了」，北榮前天緊急闢謠「院內無麻疹病例」，調查局台北市調處昨搜索約談張貼文章的男子許雲程到案，詢後依傳染病防治法移送士林地檢署複訊，訊後以10萬元(台幣，以下同)交保，據傳染病防治法，散播傳染病流行疫情等不實謠言，最高可處300萬以下罰金。

去年12月，疾管署監測一名自越南入境的麻疹患者，入境六天被檢出麻疹陽性，立即匡列接觸者，因麻疹傳播速度快，匡列人數一度破3000人。疾管署密切監測麻疹疫情期間，網路一則「台北榮總麻疹大流行，門診的Ｎ95都戴上了」訊息，讓國內對於麻疹疫情感到緊張，即使北榮立即闢謠，國人因擔心疫情延燒，紛紛搶打麻疹疫苗。

最高檢察署前天下令啟動調查，短短一天就抓到貼文者許雲程。據了解，許男從事醫療器材輔助工作，工作得時常至醫院拜訪，因為被醫院要求戴口罩感到麻煩與不滿，所以才發出假訊息洩憤；調查人員昨天前往許男北投公司與住處搜索時，許男不在家，經聯繫後才出面，專案小組扣押手機，確認是從手機發文，已透過管道將文章刪除。

疾管署昨更新台灣最新麻疹疫情，越南境外移入個案，經接觸而引起的中部醫院群聚事件，昨再新增三名麻疹確診者，該群聚事件累計有19人確診；疾管署署長莊人祥表示，此案會造成群聚事件，是因麻疹初期症狀不明顯，因此沒有馬上隔離導致疫情傳播，但強調台灣麻疹疫情並沒有嚴重擴大，國人不需要過度緊張。

疫情 越南 口罩

上一則

基隆市警尾牙 局長強抱貼臉女警挨告性騷

下一則

公教團體怨退休金遞減 要求所得替代率與警消衡平

延伸閱讀

「銀色晨曦號」郵輪訪上海 400外國遊客入境

「銀色晨曦號」郵輪訪上海 400外國遊客入境
台麻疹疫情擴大民眾搶打疫苗 邱泰源喊話：流行範圍有限

台麻疹疫情擴大民眾搶打疫苗 邱泰源喊話：流行範圍有限
台麻疹疫情狂燒「1人可傳20人」專家建議民眾做1事自保

台麻疹疫情狂燒「1人可傳20人」專家建議民眾做1事自保
台灣麻疹疫苗搶翻天 衛福部曝庫存現況 「2類人才要打」

台灣麻疹疫苗搶翻天 衛福部曝庫存現況 「2類人才要打」

熱門新聞

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37
台北市房價高。示意圖。(記者游智文/攝影)

台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加

2025-01-05 12:51
微熱山丘鳳梨酥。(本報系資料照)

產地標「中國台灣」 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025-01-04 13:19
五百元改版話題，讓舊有鈔券的價值再次浮上枱面。(記者林澔一／攝影)

快整理抽屜…老鈔票身價不凡 能發筆小財

2025-01-03 18:25

超人氣

更多 >
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎
廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級

廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級