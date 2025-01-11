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竹北高中改隸陽明交大 教部點頭 估今年8月順利合併

記者許維寧、巫鴻瑋／新竹11日電
教育部已通過竹北高中、陽明交大兩校合併計畫書。（記者巫鴻瑋／攝影）
教育部已通過竹北高中、陽明交大兩校合併計畫書。（記者巫鴻瑋／攝影）

竹北高中申請改隸國立陽明交大附屬高中，去年10月兩校高票數通過校務會議，報教育部審查。本報掌握，教育部已於去年底通過兩校計畫書，至今年6月16日給予半年籌備期試營運，若無意外今年8月即可順利合併。教育部表示，後續將視籌備情形實地訪視及審議。

根據兩校改隸合併契約書內容，附中全稱「國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校」。附中經費財源仍由國教署預算編列，但陽明交大將從自籌款中撥款原竹北高中年度總預算經常門5%以上挹注校務發展，其中600萬（台幣，下同，約18萬美元）將提供附中學生獎助學金，其他用於提升教學研究、國際化、教學設施等。

陽明交大教務長陳永昇表示，半年籌備期「先合看看」，進入雙邊約定，由大學提供教學資源，學生可陸續到大學隨班附讀、專題等由大學教授指導，甚至學生社團活動都能一起進行。竹北高中校長陳瑞榮表示，陽明交大已開始提供竹北高中學生大學線上先修課程，尤其AI及半導體相關課程，已成為高中生熱門選修。

校方表示，未來半年，陽明交大提供更多名額，讓竹北高中學生「隨班附讀」提前上大學，不過希望學生先學好高中階段課程，再申請隨班附讀，採高中、大學二校審核制，都通過審核才能隨班附讀。

全中教前理事長高孟琳談到，陽明交大框定約600萬做獎助學金，對附中而言是一大福音，而大學教授協助附中教學，有助於高中認識大學氛圍、培養認同感，填志願時或多或少能列為前端考量。

教育部 預算 AI

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