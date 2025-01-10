林秉文、吳乃仁囂張靠勢 悲哀的台灣司法節

有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏地下匯兌洗錢案，棄保潛逃遭通緝。(聯合報系資料照)

1月11日是台灣司法節，但賴清德總統、司法界乃至全體台灣人恐怕都無法以歡欣的心情迎接這個日子。民眾黨代理主席黃國昌選在今天號召眾小草上街「釘孤枝」，抗議司法偵辦柯文哲 案不公，但這並非主要原因。更糟的是，潛逃的洗錢犯林秉文近日在海外對司法囂張開嗆，積欠台糖鉅額債款的綠營大老吳乃仁則在豪奢餐廳與5名檢察官夜宴，他們毫不掩飾自己的囂張與靠勢；而法務部長鄭銘謙竟只能諾諾以對。此情此景，形同為賴政府淪喪的司法公信敲下最後兩根蓋棺釘。

被稱為「百億賭王」的林秉文，涉詐騙洗錢案金額高達數十億元(台幣，下同)，也曾涉職棒簽賭案，新北地院卻以區區300萬元讓他交保。其待遇，和柯文哲遭強行羈押，有如天壤之別。不僅如此，林秉文交保後持柬埔寨護照從容棄保潛逃，國境對他毫不設防。遭通緝後，他近日還特別連續發文隔海發文嗆聲，稱「回來的時間我決定」，行徑之囂張，讓全民瞠目結舌。

離譜的是，面對林秉文的囂張放話，法務部長鄭銘謙竟只能唯唯諾諾答稱：「歡迎他自己投案！」軟弱無能的法務部長，對照狂妄嗆辣的逃犯，備顯司法的無能及欺善怕惡。司法應有的摘奸發伏豪情，在此蕩然無存。對比柯文哲以7千萬巨款交保加電子腳鐐，北檢抗告再抗告，千方百計把他還押看守所。兩相對照，更加凸顯當今司法人員「揣摩上意、看顏色辦案」的鷹犬性格。

再看前新系大老吳乃仁，因賤賣台糖土地遭判刑，迄今仍積欠台糖1.7億元未還。他竟能出入豪車，在高檔餐廳與5名檢察官同桌把酒言歡，這又是何等詭異的畫面！檢察官手握偵查大權，因此需要「耐得住寂寞」；但這5名檢察官卻不避諱與爭議人物同桌，也沒有人覺得應該離席。這是對吳乃仁的身分人脈有所忌憚，還是有所貪圖？對照林秉文相關的「88會館」，也有眾多政治人物及警檢高官出入其間，黑道與司法人員同框，這難道是民進黨執政下「官場夜宴圖」的寫照？

司法是民主國家的重要支柱，司法公信力除代表一國的法治水準，更是國家、社會免於崩壞的最後防線。司法的公信，有賴上從憲法法庭大法官 、下至各級院檢司法官，乃至司法警察的日積月累。任何一層出現傾斜，任何一關心術不正，都可能肇致整個司法金字塔的傾圮。

可嘆的是，蔡英文兩度完全執政後，導致大法官的結構趨於單元，更充斥服膺高層政治意志的傾向，以致接連完成不符多數民意的廢死、通姦除罪、國會改革案等釋憲。相對於幾乎照單全收高層授意的政治性釋憲，憲法法庭對人民聲請案卻表現出另一種面目，不斷作出不受理聲請釋憲的裁定。這也讓人們看到黨政高層與司法頂層「沆瀣一氣」的景象：民進黨在國會輸了法案之後，隨即轉向「自家廚房」的憲法法庭釋憲，爭取最後的逆轉翻盤。也因此，賴總統哪還需放下身段調解朝野或院際紛爭？

事實上，即使金字塔頂端的大法官自甘墮落，只要居於中堅的各級法、檢勇於任事，追求公義真理，司法公信力仍不致全盤淪落。近日高等法院審理高虹安助理費案，認《立法院組織法》有關助理費規定違憲，裁定停止審理並聲請釋憲，即廣獲肯定。問題是，矢志追求公義者猶如暗黑司法叢林中的熒燭，能驅逐得了寄生其中的豺狼蟲豸嗎？

在這個悲哀的司法節，林秉文、吳乃仁的囂張與靠勢，狠狠踐踏了司法公信，也狠狠拆穿了民進黨政府的公平正義假面。

（本文轉載自聯合報社論）