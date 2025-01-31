台檢警嚴辦廢棄物濫倒 業者沒在怕、垃圾填平整座山凹

苗栗山區遭傾倒營建廢棄物，亂倒的土堆裡，夾雜混凝土塊、水管、塑膠片等混合廢棄物。（記者黃仲裕／攝影）

「1、2、3……一共23輛左右」，苗栗縣後龍鎮龍港里山區的一處約十層樓高的山凹，去年7月被發現大量濫倒營建廢棄物，整座山凹被填平，此案檢警還在偵辦中，未料記者10月底直擊現場，竟發現又被偷倒了23輛完全沒分類的營建廢棄物。

苗栗山區這座被偷倒的人造山丘，面積約二、三公頃，將近四座足球 場。新倒廢棄物成長條狀，一車車35噸聯結車的車斗形狀清晰可辨，偵辦此案的苗栗地檢署檢察長蔡宗熙直呼「太囂張、公然挑戰公權力」。

去年7月11日，蔡宗熙就站在這處廢棄物之上，和警察局、環保局、水利處及農業處等官員，宣示打擊不法決心；三個月後，去年10月上旬這裡又被非法傾倒一堆又一堆「新鮮」的營建廢棄物。

這處山谷屬於山坡地保育區農牧用地，離台61線西濱 快速公路後龍交流道約僅1.5公里，走縣道119線轉入小路不遠處。檢警環查出，去年2、3月起這裡被濫倒營建廢棄物，6月間搜索查辦，短短三、四個月，現場估計傾倒近數千輛聯結車廢棄物，填埋深度高達十層樓，整片山谷幾已全被填為平地。

「你看表面有一層覆土，幾天以後開始長草了好像沒什麼，仔細看這些廢棄物堆的剖面，從磚塊、水管、塑膠片……什麼亂七八糟的東西都有。」蔡宗熙擔心，除了廢棄土，可能夾雜其他事業廢棄物汙染環境。

檢方估計偷倒廢棄物每車要價1萬元台幣（約301.6美元），估計業者不法所得上億元台幣。全案羈押10人，另扣押涉案16輛聯結車，並追緝在逃吳姓主嫌。

從空中往下看，原本十層樓深的山凹全成了平地；苗栗縣水利處副處長黃文璋說，水保技師勘驗後認為，未來可能有水土流失之虞，對下游排水系統造成堵塞、淹水風險。