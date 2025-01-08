台麻疹院內群聚再增2例 匡列遍及北中南破3000人

麻疹疫情升溫，上周3名確診者曾到過台北、台中、高雄，且搭乘大眾公共運輸，醫師提醒台灣民眾提高警覺，出入公共場所最好戴口罩。示意圖。(本報資料照片)

台灣麻疹群聚事件持續延燒，上周新增兩例本土個案，均與中部某醫院有關，分別為30多歲男性陪病者、40多歲男性看護，該起醫院群聚累計16人確診，接觸者高達3123人，匡列人數創下5年來新高，監測期至1月23日。

上周另有50多歲越南 入境女性、30多歲印度 入境男性等兩例境外移入麻疹個案，疾管署發言人曾淑慧表示，去年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為台灣境內感染病例（含四起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。

令人擔憂的是，上周4例確診個案中，其中3人於可傳染期間分別進出台北市、台中市及高雄市等公共場所，並搭乘大眾運輸高鐵、捷運 。

其中30多歲男子去年底至中部某醫院陪病，同房出現麻疹患者，被匡列後未遵守自主健康監測，仍在跨年期間南下高雄，直到1月2日就醫確診，目前已收治在負壓病房。

高市衛生局副局長潘炤穎說，該個案至診所就醫時，全身出疹、口腔出現麻疹典型柯氏斑，被診斷為麻疹，診所立即通報衛生局，緊急收治於高雄一家大型醫院負壓隔離病房。目前高雄麻疹疫情仍在可控範圍，尚無明顯擴散風險。

疫調顯示，該確診個案去年12月底一連兩次南下訪友，足跡包括衛武營、彩虹市集、左營高鐵站、多個捷運站等，目前匡列185人自主健康管理，其中有5人出現疑似症狀，1人檢驗中、兩人持續自主監測，尚未排除確診可能。另有16位民眾與個案搭乘同一班高鐵，累計共追蹤201人。

台中市衛生局昨表示，1名北部麻疹確診個案於去年12月28日曾搭乘台中捷運，另至烏日臻愛花園飯店參加尾牙，接觸人數多到無法匡列，提醒足跡重疊者務必落實自主健康監測。