畫家控慈濟侵權 受邀創作壁畫遭盜圖 慈濟：調查了解中

畫家李健儀表示花了一年4個月的作品遭侵權，內心非常沮喪，更是此生最大的遺憾。」(圖／翻攝李健儀臉書)

媒體人苦苓在臉書 以「他們不是第一次這樣做！」指出，有名李姓畫家受邀在大林慈濟醫院創作大壁畫，在大牆面打好草稿後，中途被喊卡，醫院落成後，竟掛油畫家的原創作品，而且長得一模一樣，卻不是出自原創者的手。畫家李健儀昨天接受專訪表示「花了一年四個月的作品，當下內心非常沮喪，更是此生最大的遺憾。」

針對相關指控，慈濟基金會日前對外回應表示，該事件已發生超過10年，相關資料仍在統整調查中。內部正在了解當時情況，並強調若有完整資料，將適時對外說明，釐清事實真相。

李健儀表示，他10年前將此事寫在臉書，這兩天因作家苦苓揭露，許多網友轉傳他當年的文章，當時寫出始末是因替證嚴上人感到痛心，他未對慈濟提告，其實是不捨上人還要出庭作證，最後終於放下此事，「雖然很掙扎、難過，但也認了，對我而言是此生最大的遺憾！」

李健儀說，在慈濟大林醫院興建中，證嚴上人委託創作「大愛圖」置於挑高4樓的大廳主壁面，他每個月與上人溝通，他為呈現慈濟精神，將上人與印順導師有如「佛陀問病圖」，齊心照護暗喻不分教派的傷患受難耶穌，構圖修改多次，過程中雖經歷了從沒有過的挫折，一心想著能有一張大壁畫傳世，花上再多時間也值得。

從素描起筆至油畫原稿完成，共花一年四個月，因為有過之前畫「中華聖人圖」歷經一年六個月的經驗，不以為苦，也算是完成一個前置作業。沒想到完成後，他提出壁畫總工程款報價，貪功的師姐，誑他謊稱：「上人決定不要畫了」還曉以佛理欺他、要求廉價讓與油畫原作及無償版權。

到備好合約內容後，李健儀同意慈濟可以諸多形式印刷、廣宣。李健儀解釋，他曾幫慈濟月刊畫封面，願意讓他們平面宣傳，想說也是相同的形式，然而之後李健儀卻發現，壁畫工作竟以減半價碼委任另一名陳姓油畫師，而這人還是李健儀原本要找的繪畫助理，結果「見利忘義、蒙蔽心性與貪功師姐鑄成偌大壁面，變成粗糙看板畫」，讓他搖頭。

李健儀說，後來此圖變成粗糙看板畫，開幕在即交不了差，還勞上人出面急尋他協助完成，對他來說情何以堪，但為了自己創作的完整性，在大林醫院林院長陪同下，他出現在無法完成的壁畫前，無奈陳姓油畫師不接受他的參與。甚且最終甘冒侵犯創作人格權，左下角毅然簽名「陳欽 x 恭繪」。

李健儀表示，「這對百億（台幣）造價的大林醫院門面，竟然是如此結局至今，相信用痛心不足以形容證嚴上人 的當時心情，對我而言更是此生最大的遺憾。」