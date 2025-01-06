黃連去年漲6倍…台進口藥材飆漲 中藥行客源流失憂倒閉

近日中藥材漲翻天，許多台灣民眾一聽價格即搖頭、走人，業者表示，若持續惡化，恐再掀起一波中藥房倒閉潮。(記者林伯東／攝影)

萬物齊漲，台灣進口部分中藥材漲翻天，去年初黃連每台斤約1000元(台幣，下同，約30美元)，年底竟翻漲6倍。酸棗仁更為誇張，以前1台斤700多元，最近漲到5000多元。許多台灣民眾一聽價格即搖頭、走人，業者表示，若持續惡化，恐再掀起一波中藥房倒閉潮。

中藥商全聯會名譽理事長馬逸才表示，台灣傳統中藥行於1990年代全盛時期有1萬5000多家，2016年至2017年出現倒店潮，一年關了1300家，目前僅剩7000多家，等於一半陣亡。大部分中藥行經營者均已超過60歲，不見新世代生力軍接班，許多店鋪後繼無人。

錦龍堂參藥行業者郭錦龍表示，黃連去年初每台斤約1000元，到了年底，超過6000元。當歸去年初每台斤逾300元，年底逾1000元；黃耆去年初每台斤逾300元，年底超過700元，翻漲兩倍。

酸棗仁每台斤約700多元，今年年初卻已經高達5000多元，許多中藥商不敢進貨，擔心進貨後可能滯銷，暫時以滇棗仁替代，但藥效不佳。不少客人探詢價格後，面有難色地離去，客源平均減少約1/3。

台灣所有中藥材品項，逾九成仰賴進口供應，尤以大陸輸入占大宗，因藥材資源日益減少及中國管制出口等因素，衛福部擬在新南向國家種植符合台灣中醫臨床需求及法規的藥用植物，替代中藥材來源，目前以越南 為目標國，另與泰國、馬來西亞及印度等國進行會談。

中藥商全聯會名譽理事長馬逸才說，台灣位於中藥材產業鏈下游，幾乎七、八成來自中國大陸，在供需關係上呈弱勢地位，只能「隨行就市」，任人漫天喊價。

衛福部中醫藥司第二科科長謝采蓓表示，查詢大陸中藥材天地網，當地當歸市場價格每公斤為約新台幣338元，已較去年同期價跌25%；酸棗仁市場價格每公斤2255元，較去年同期價跌約37.5%。至於台灣銷售端價格為何如此昂貴，需進一步調查。

澎湖縣金生中藥房已開業近80年，業者陳八龍為自家中藥鋪的第三代傳承人，他表示，茯苓、熟地黃、白芍、川芎等中藥材價格也持續上漲，最近12年，很少看到年輕顧客上門，幾乎是阿嬤、阿公等級消費者，每月所得有限，根本不敢讓子女接手。

衛福部中醫藥司第二科科長謝采蓓表示，台灣中藥材漲價或缺貨的原因眾多，包括氣候變遷 影響產量、土地租金 及人力成本提高、盤商人為炒作囤貨等。希望接班人發揮巧思，讓中藥材不再冷冰冰，重拾數十年前的繁華光景。