我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

黃連去年漲6倍…台進口藥材飆漲 中藥行客源流失憂倒閉

記者林則澄／台北6日電
近日中藥材漲翻天，許多台灣民眾一聽價格即搖頭、走人，業者表示，若持續惡化，恐再掀起一波中藥房倒閉潮。(記者林伯東／攝影)
近日中藥材漲翻天，許多台灣民眾一聽價格即搖頭、走人，業者表示，若持續惡化，恐再掀起一波中藥房倒閉潮。(記者林伯東／攝影)

萬物齊漲，台灣進口部分中藥材漲翻天，去年初黃連每台斤約1000元(台幣，下同，約30美元)，年底竟翻漲6倍。酸棗仁更為誇張，以前1台斤700多元，最近漲到5000多元。許多台灣民眾一聽價格即搖頭、走人，業者表示，若持續惡化，恐再掀起一波中藥房倒閉潮。

中藥商全聯會名譽理事長馬逸才表示，台灣傳統中藥行於1990年代全盛時期有1萬5000多家，2016年至2017年出現倒店潮，一年關了1300家，目前僅剩7000多家，等於一半陣亡。大部分中藥行經營者均已超過60歲，不見新世代生力軍接班，許多店鋪後繼無人。

錦龍堂參藥行業者郭錦龍表示，黃連去年初每台斤約1000元，到了年底，超過6000元。當歸去年初每台斤逾300元，年底逾1000元；黃耆去年初每台斤逾300元，年底超過700元，翻漲兩倍。

酸棗仁每台斤約700多元，今年年初卻已經高達5000多元，許多中藥商不敢進貨，擔心進貨後可能滯銷，暫時以滇棗仁替代，但藥效不佳。不少客人探詢價格後，面有難色地離去，客源平均減少約1/3。

台灣所有中藥材品項，逾九成仰賴進口供應，尤以大陸輸入占大宗，因藥材資源日益減少及中國管制出口等因素，衛福部擬在新南向國家種植符合台灣中醫臨床需求及法規的藥用植物，替代中藥材來源，目前以越南為目標國，另與泰國、馬來西亞及印度等國進行會談。

中藥商全聯會名譽理事長馬逸才說，台灣位於中藥材產業鏈下游，幾乎七、八成來自中國大陸，在供需關係上呈弱勢地位，只能「隨行就市」，任人漫天喊價。

衛福部中醫藥司第二科科長謝采蓓表示，查詢大陸中藥材天地網，當地當歸市場價格每公斤為約新台幣338元，已較去年同期價跌25%；酸棗仁市場價格每公斤2255元，較去年同期價跌約37.5%。至於台灣銷售端價格為何如此昂貴，需進一步調查。

澎湖縣金生中藥房已開業近80年，業者陳八龍為自家中藥鋪的第三代傳承人，他表示，茯苓、熟地黃、白芍、川芎等中藥材價格也持續上漲，最近12年，很少看到年輕顧客上門，幾乎是阿嬤、阿公等級消費者，每月所得有限，根本不敢讓子女接手。

衛福部中醫藥司第二科科長謝采蓓表示，台灣中藥材漲價或缺貨的原因眾多，包括氣候變遷影響產量、土地租金及人力成本提高、盤商人為炒作囤貨等。希望接班人發揮巧思，讓中藥材不再冷冰冰，重拾數十年前的繁華光景。

越南 租金 氣候變遷

上一則

報警抓人自己也被送辦…詐團黑吃黑 車手剛獲百萬就遭劫

下一則

敬老票陪伴者半價？高鐵將短收3.5億美元 交通部：全票恐漲

延伸閱讀

中國海關總署推出15項措施 進一步推動西部大開發

中國海關總署推出15項措施 進一步推動西部大開發
遇冷關節痛、肌肉不適 使用這2種成分藥膏可舒緩

遇冷關節痛、肌肉不適 使用這2種成分藥膏可舒緩
台大醫院性騷住院醫生 辭職轉他院執業

台大醫院性騷住院醫生 辭職轉他院執業
冬季溫補當心中藥材「含鉀量高」 中醫師：避免飲湯汁

冬季溫補當心中藥材「含鉀量高」 中醫師：避免飲湯汁

熱門新聞

台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37
1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。（本報資料照片）

美國與中華民國斷交那一晚 改變了宋楚瑜與錢復的未來

2024-12-30 01:05
微熱山丘鳳梨酥。(本報系資料照)

產地標「中國台灣」 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025-01-04 13:19
魚夫（本名林奎佑）驚傳離世，圖為他發表台灣第一部政治反諷動畫「新聞搖頭族」。（本報系資料照）

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

2024-12-31 11:03
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影

柯文哲辭黨主席 全場大哭…推黃國昌代理 只有他沒舉手

2025-01-01 12:05

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位