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敬老票陪伴者半價？高鐵將短收3.5億美元 交通部：全票恐漲

記者胡瑞玲／台北6日電
日前立委提「老人福利法」修法，讓敬老票陪伴者也享半價優惠，交通部坦言，目前大多採票價交叉補貼方式因應，勢必漲價由全票乘客分擔，恐衍生民怨以及世代衝突。(本報資料照片)
日前立委提「老人福利法」修法，讓敬老票陪伴者也享半價優惠，交通部坦言，目前大多採票價交叉補貼方式因應，勢必漲價由全票乘客分擔，恐衍生民怨以及世代衝突。(本報資料照片)

現有敬老票半價，不是政府補貼，而是交通運輸業者及購買全票者負擔差額；日前立委提「老人福利法」修法，讓敬老票陪伴者也享半價優惠，交通部坦言，目前大多採票價交叉補貼方式因應，勢必漲價由全票乘客分擔，恐衍生民怨以及世代衝突。

65歲以上長者搭乘大眾運輸，及進入康樂場所及參觀文教設施都享有半價，但政府僅動嘴釋出利多卻不管差額；如今立委又提修法，讓逾65歲或75歲老人的必要陪伴者，搭乘大眾運輸比照半價優惠，將來這張「支票」是由中央政府還是地方協助補貼，都不見討論，交通運輸業者急得跳腳。

高鐵指出，針對滿65歲長者敬老票優待，以2024年的旅運數據進行概算，預估敬老票比率為8.3%，人數為648萬人次，短收金額為57.7億元（台幣，下同，約1.75億美元）；台鐵也估，2024年1至11月敬老票已自行吸收10.05億元(約3053萬美元)差額。

高鐵內部人士表示，由於內政部、交通部互踢皮球，互不承認補助差額由其單位負責，在沒預算支應情況下，交通部在高鐵2015年財改時新增「法定優待票」（C1），及離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價優惠措施」（C2）的高鐵票價參考因素。

簡言之，未來高鐵若調漲票價，半票優惠的差額將由全票者負擔，但由於高鐵目前尚未調漲票價，該參數也還無法應用，因此差額只得由業者自行吸收，最終轉嫁於全票者身上。

成大交通管理科學系教授鄭永祥指出，台灣已進入高齡化社會，隨著時間推移，高齡者只會愈來愈多，在淨零碳排及交通安全考量上，當然希望多鼓勵長者使用大眾運輸，伴隨年紀愈來愈大，也就愈需要陪伴者協助，因此陪伴者半票優惠不失為好的政策，但「錢從哪裡來，這是政府需好好思考、討論的問題」。

鄭永祥說，身障票、優惠票均是政府需補助支應給交通業者，但政府目前都處於「長期欠款」的狀態，內政部、交通部互踢皮球；政府或立委在放送福利時，就該想到「預算該如何編列」，大眾運輸業者雖提供服務，但並非社福機關或慈善單位，政府不應直接把此費用變成業者須承擔的成本及營運壓力，否則最終犧牲的都是年輕族群的荷包。

高鐵估算，如年滿65歲國民得有陪伴者一人同享敬老半價優待，以2024年的旅運數據概算，預估敬老票比率將增加為16.6%，人次數增加為1296萬人次，短收金額也將暴增至115.4億元(約3.5億美元)；台鐵則預估將再短收3.85億元，共計約14.85億元(約4512萬美元)。

交通部表示，針對65歲半票優惠，「受限於政府財政壓力，目前大多採票價交叉補貼方式由全票乘客分擔」，若以65歲長者有一陪伴者享半價優惠，2025年推估經費為186.8億元、2051年為302億元，若再轉嫁以交叉補貼方式因應，勢必漲價由全票乘客分擔，恐衍生民怨及世代衝突、嚴重衝擊民行，陷入惡性循環。

此案，原訂去年12月31日審議，經朝野黨團溝通後，待老人福利法協商後再行處理。

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