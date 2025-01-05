台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣在入冬後，山區氣溫溜滑梯，加上水氣搭配，南投國姓九份二山近日梅花大爆開，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。當地梅農表示，目前花開逾八成進入最佳觀賞期，只要天氣配合，預計可持續至元月中旬，後由櫻花接力，至春節都有花可賞。

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

南投國姓公所指出，九份二山地區海拔約700至1000公尺，是當地主要青梅種植區，而在農民近年加強管理下，只要溫濕度適宜，不僅青梅產量佳，每年冬天梅花也很有看頭，其中龍南路九尖茶廠、長石巷7號梅莊、羅家梅園等更成賞梅勝地。

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

不過，疑因去年秋颱頻襲、初冬偏暖等氣候因素影響，整體梅花花期延後，但在年底前幾波大陸冷氣團接力襲台，搭配山區水氣催化下，國姓九份二山近日梅花大爆開，九尖茶廠更是被「梅」景，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境，十分浪漫。

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

當地張姓梅農說，九尖茶廠附近梅花目前花開逾八成，之後只要持續低溫 ，且不要有較大雨勢攪局打落花瓣，花期可望維持達10天，到元月中旬都會是最佳觀觀賞期，後續賞梅季結束，將由櫻花接力登場，所以直至新春假期都有花可賞。

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

由於，國姓九份二山地區沿途道路狹小，公所也提醒，民眾若想開車前往賞梅，建議從龍南路上山，然後由長石巷下山為宜，並盡量安排平日時間上山，以避開假日車潮，遊客間也比較不會互相打擾，可以盡情拍照捕捉雪白梅景。