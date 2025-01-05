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南投鳥嘴潭人工湖完工 卓榮泰肯定 監委列疏失打臉

記者江良誠／南投5日電
南投草屯鳥嘴潭人工湖4日正式啟用，每日供應彰化21萬公噸、草屯鎮4萬公噸民生用水。（圖／中水局提供）
南投草屯鳥嘴潭人工湖4日正式啟用，每日供應彰化21萬公噸、草屯鎮4萬公噸民生用水。（圖／中水局提供）

行政院長卓榮泰昨參加南投縣鳥嘴潭人工湖竣工典禮，肯定人工湖將改善彰化地層下陷，更是中部發展「精密智慧新核心」的水資源基礎。但監察委員昨公布調查報告，認為鳥嘴潭工程期間未經環評，把237萬立方公尺土方堆在河床，另有5萬噸垃圾山未清運，要求中央檢討改善。

卓榮泰說，烏溪鳥嘴潭人工湖2015年啟動，花費近10年、219億元（台幣，下同，約6.65億）才完成，有減緩彰化地層下陷、每天供水彰化21萬噸及草屯4萬噸、增加供水韌性等三大效益。

卓揆表示，工程產生的土石標售，有1.85億元補助南投國中小營養午餐，2億元協助草屯鎮公所道路、橋梁等工程，3億元協助草屯垃圾場移除；中部有精密機械和農業優勢，人工湖啟用後，要加緊完成淨水廠工程，串聯中部供水備援系統，為精密、智慧產業發展布建水資源基礎。

不過，人工湖開挖期間，大量土方堆置在烏溪河床，環團質疑未經環評恐釀災，加上鄰近草屯垃圾場，堆積大量垃圾恐汙染水源。監委田秋堇、林盛豐昨天公布調查結果，點名經濟部、環境部、工程會等單位改善。

監委表示，鳥嘴潭施工便道填築土方，曾遭豪雨沖毀，卻以「災後搶修、搶險」為名免辦生態檢核，工程會應修訂生態檢核機制； 烏溪河床「堆積」237萬立方公尺土方未辦環評，擾動河川生態、景觀，要求環境部就環評標準改進。

監委認為，人工湖區鄰近草屯垃圾場，已打包8.8萬噸垃圾，僅移除3.8萬噸，有5萬噸垃圾未移除，與行政院核定應在2022年底前移除不符，應協調加速辦理。

卓榮泰

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