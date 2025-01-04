醫美亂象難解 研議非麻醉醫可麻醉 挨轟踐踏專業開倒車

衛環委員會提案開放非麻醉科醫師執行麻醉業務，以增加麻醉科醫師人力，引發麻醉醫學會反彈。（本報資料照片）

醫美診所屢傳麻醉意外，立法院社福及衛環委員會通過臨時提案，認為診所缺少麻醉科醫師，使患者手術風險增加，要求衛福部辦理心臟外科、移植外科、重症等醫師，接受麻醉科專業訓練後執行麻醉業務以彌補人力。對此，麻醉醫學會強烈反對，指此舉踐踏且否定麻醉專業，開醫療倒車；衛福部承諾將研議此案可行性。

立法院社福及衛環委員會召委蘇清泉說，麻醉科醫師人力不足，連台大體系麻醉醫師都出缺，基層診所麻醉科醫師人力荒更嚴重，許多診所只能讓專科護理師協助麻醉，若不解決問題，恐危及病患安全。

蘇清泉說，麻醉醫師召募情況不佳，麻醉醫學會仍嚴格管制源頭，每年僅召募「個位數」麻醉醫師，這儼然是保護既得利益者的行為，此次提案盼藉由訓練其他專科醫師，經訓練後，也能執行半身麻醉、舒眠麻醉等，解決人力不足問題，但重大手術仍交由麻醉專科醫師處理，6日將邀集各單位討論。

麻醉醫學會理事長余黃平說，提案踐踏麻醉專業，麻醉不是睡一覺就好，麻醉專科需經四年訓練，非其他專科訓練幾小時可取代，台灣目前的麻醉科醫師人力並無不足，此舉反而是把醫美亂象歸咎到麻醉人力，不僅是假議題，也凸顯不重視麻醉安全。

台北榮總移植外科主治醫師林釀呈說，移植或心臟手術不可能在診所進行，且麻醉是衛福部部定專科，若要開放非麻醉專科執行麻醉，形同質疑專科醫師訓練的定義，他認為，即使未來開放，也要在麻醉醫師督導下執行。

衛福部次長林靜儀說，尊重委員提案權，將邀集相關單位研議，但去年醫美診所發生的麻醉意外，是患者施打不需要麻醉的醫美電波卻採取麻醉，診所未額外聘雇麻醉科醫師執行業務，此案直接認定人力不足導致意外已搞錯因果。